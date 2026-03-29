அதிமுக கூட்டணியில் சிறிதளவும் பிரச்சனை இல்லை; திட்டவட்டமாக கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி
புதிய தமிழகம் கட்சி 31 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 33,000 வாக்குகளை வாங்கி இருக்கிறது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
Published : March 29, 2026 at 3:37 PM IST
தூத்துக்குடி: அதிமுக கூட்டணியில் சிறிதளவுக் கூட பிரச்சனை இல்லை என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார் அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நேரில் சென்று பொதுமக்களைச் சந்தித்து வாக்குச் சேகரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. ஆனால் திமுக சென்னையைப் போல் நினைத்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
ஆனால் அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்தவுடன் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்தோம். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால் தான் தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, நெல்லை போன்ற மாவட்டங்கள் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டது.
நான் உடனடியாக தூத்துக்குடி வந்து மக்களைச் சந்தித்தேன். ஆனால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மக்களைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறவில்லை. அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகுதான் மக்களைச் சந்தித்தார். அதேபோன்று அதிமுக ஆட்சியில் தூத்துக்குடி மாநகரிலுள்ள பக்கில் ஓடையில் தூர்வாரும் பணிகள் 80% நிறைவடைந்திருந்தது. பின்னர் அமைந்த திமுக ஆட்சியில் மீதமுள்ள 20% பணிகள் நிறைவேற்றியிருந்தால் தூத்துக்குடி மக்களுக்கு பாதிப்பு வந்திருக்காது. தமிழ்நாட்டில் சட்டம்- ஒழுங்கு சீரழிந்துவிட்டது; திமுக கூட்டணியில் உள்ளவர்கள் கூட சட்டம்- ஒழுங்கு சீர்கெட்டுவிட்டது என்று குறிப்பிடுகின்றனர். தூத்துக்குடியில் கூட 12- ஆம் வகுப்பு மாணவி கொலை செய்யப்பட்டார். இதெல்லாம் இங்கு நடந்த சம்பவம் தான்; இதுதான் சான்று" எனத் தெரிவித்தார்.
அவர் சொன்னால் சொல்லிவிட்டு போகட்டும்
விஜய் தவெக வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும்போது இருமுனை போட்டி தான் என்று கூறியுள்ளார்? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு "சொன்னால் சொல்லிட்டு போகிறார். தேர்தல் முடிந்தால் தான் தெரியும்" எனக் கூறினார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "திமுக கூட்டணி 23 நாட்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இறுதி செய்யப்பட்டது. திமுக - காங்கிரஸ் இடையே 18 நாட்கள் வார்த்தைபோர் நடைபெற்றது. திமுக கூட்டணியில் மனவருத்தத்தில் இருப்பதாக மதிமுக நிர்வாகிகள் கூறுகின்றனர். 'அழுதுகொண்டே சிரிக்கிறேன்' என்று அந்தக் கட்சியின் நிர்வாகி ஒருவர் கூறி இருக்கிறார். ஆனால் அதிமுக கூட்டணியில் சிறிதளவுக்கூட பிரச்சனை இல்லை.
புதிய தமிழகம் கட்சியின் கிருஷ்ணசாமி நேரடியாக கேட்காமல் வேறு ஒருவர் மூலம் 10 தொகுதிகளைக் கேட்டார். பின்னர் ஐந்து தொகுதிகளைக் கேட்டார். ஆனால் எங்களால் இயலாது என்று கூறிவிட்டோம். 31 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 33,000 வாக்குகளை வாங்கி இருக்கிறார். அவர் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை.
கச்சத்தீவு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் போனது. அப்போது மாநிலத்தில் திமுக ஆட்சியில் இருந்தது. அதிமுக ஆட்சியில் மீட்டு எடுப்பதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தோம்" என்றார்.