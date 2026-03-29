அதிமுக 3-ம் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானது; திருவிக நகரில் களமிறங்கும் ஆம்ஸ்ட்ராங் மனைவி பொற்கொடி

இறுதிக்கட்டமாக 17 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை வெளியிட்டுள்ளார்.

Published : March 29, 2026 at 9:19 AM IST

சென்னை: அதிமுகவின் இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான வேலைகளில் அரசியல் கட்சிகள் ஆயத்தமாகி உள்ளனர். இந்நிலையில், அதிமுகவின் 3ம் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. ஏற்கனவே, இரு கட்டங்களாக அதிமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியான நிலையில், இறுதிக்கட்டமாக 17 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலையில் வெளியிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கட்சி ஆட்சி மன்றக் குழு பரிசீலித்து எடுத்த முடிவின்படி, 23.4.2026 அன்று நடைபெற உள்ள தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில், அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர்களாகக் கீழ்க்கண்டவர்கள் கீழ்க்காணும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நிறுத்தப்படுகிறார்கள்"

அதிமுகவின் இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல்
வேட்பாளர்கள் விவரம்:

  1. பா.வளர்மதி - ஆயிரம்விளக்கு (20)
  2. S. கோகுல இந்திரா - அண்ணாநகர் (21)
  3. ஆதிராஜாராம் - சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி (19)
  4. N. முருகுமாறன் - திட்டக்குடி (தனி) (151)
  5. ராயபுரம் R. மனோ - துறைமுகம் (18)
  6. விருகை V.N. ரவி- விருகம்பாக்கம் (22)
  7. B. சத்தியநாராயணன் (எ) தி.நகர் B. சத்தியா - தியாகராயநகர் (24)
  8. M.K. அசோக் - வேளச்சேரி (26)
  9. K.P. கந்தன் - சோழிங்கநல்லூர் (27)
  10. R.S. ராஜேஷ் - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் (11)
  11. S.R. விஜயகுமார் - வில்லிவாக்கம் (14)
  12. M.S.R. ராஜவர்மன் - திருச்சுழி (208)
  13. S. சரவணன் - ஆலந்தூர் (28)
  14. P. சந்தானகிருஷ்ணன் - கொளத்தூர் (13)
  15. A.பொற்கொடி - திரு.வி.க. நகர் (தனி) (15)
  16. அபிஷேக் ரங்கசாமி - எழும்பூர் (தனி) (16)
  17. தன. விமல் - ஆலங்குடி (182)

கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் சந்தானகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார். சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினை எதிர்த்து அதிமுகவில் ஆதி ராஜாராம் போட்டியிடுகிறார்.

துறைமுகம் தொகுதியில் தற்போதைய அமைச்சர் சேகர்பாபுவை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் ராயபுரம் மனோ களத்தில் இறக்கப்பட்டுள்ளார்

அதேபோல் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தமிழ் மாநில தலைவராக இருந்த ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் ரவுடிகளால் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார். அவரின் மனைவியான பொற்கொடி அதிமுக சார்பில் திருவிக நகர் தொகுதியில் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.

