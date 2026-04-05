50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடிப்பேன்- அண்ணனுக்கு சவால்விட்ட தம்பி
ஏற்கெனவே 2019 இடைத்தேர்தல், 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் ஆகிய இரு தேர்தல்களிலும் இருவரும் போட்டியிட்டனர். அந்த 2 தேர்தல்களிலும் அதிமுக வேட்பாளர் லோகிராஜனை, திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அவருடைய அண்ணன் மகாராஜன் தோற்கடித்துள்ளார்.
Published : April 5, 2026 at 8:12 PM IST
தேனி: வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் நம் சொந்த பந்தங்களின் வாக்குகளை பெற்று, 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து உன்னை வீட்டுக்குள் முடங்க வைப்பேன் என ஆண்டிப்பட்டி திமுக வேட்பாளர் மகாராஜனுக்கு அவருடைய தம்பியான அதிமுக வேட்பாளர் லோகிராஜன் சவால் விடுத்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், தேனி மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் திமுக சார்பில் மகாராஜனும், அதிமுக சார்பில் லோகிராஜனும் போட்டியிடுகின்றனர். மகாராஜனும், லோகிராஜனும் உடன் பிறந்தவர்கள். ஏற்கெனவே 2019 இடைத்தேர்தல், 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் ஆகிய இரு தேர்தல்களிலும் இருவரும் போட்டியிட்டனர். அந்த 2 தேர்தல்களிலும் தம்பி லோகிராஜனை மகாராஜன் தோற்கடித்தார்.
தற்போது 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து போட்டியிடுகின்றனர். இந்நிலையில், அதிமுக வேட்பாளர் லோகிராஜன், இன்று (ஏப்.5) ஆண்டிப்பட்டி சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களில் திறந்த வாகனத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
சிலுக்குவார்பட்டியில் லோகிராஜன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது, தனது அண்ணனும் தற்போதைய திமுக எம்எல்ஏவுமான மகாராஜனைக் குறிவைத்து ஆவேசமாக பேசினார். அப்போது லோகிராஜன் கூறுகையில், "நாங்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக ஒரே வீட்டில் இருந்தவர்கள். என் தந்தை காலத்தில் இருந்தே நான் கட்சி பணிகளில் தீவிரமாக இருந்தேன். அப்போதே எனது அண்ணனுக்காக விட்டு கொடுத்து, நான் தனியாக சென்று விட்டேன்
நான் எவ்வளவு விட்டுக் கொடுத்தாலும் தம்பி என்ற பாசம் என் அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாது" என்றார்.
மேலும், "நீ ஏற்கெனவே இரண்டு முறை எம்எல்ஏவாக இருந்து விட்டாய். இந்த முறை அதிமுக வேட்பாளராக முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது என் பெயர் தான். இப்போதும் எதற்காக நீ போட்டி போடுகிறாய்? உனக்கு தம்பி மீது பாசம் இருந்தால் இந்த முறை எனக்கு விட்டுக் கொடுத்திருக்க வேண்டாமா?
உன்னை விடமாட்டேன். வரும் தேர்தலில் நம் சொந்த பந்தங்களின் வாக்குகளை பெற்று 50,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் நான் வெற்றி பெறுவேன். தோல்வியால் தேர்தலுக்குப் பிறகு ஒரு வாரம் நீ வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாதபடி வீட்டிற்குள் முடங்க வைப்பேன்" என்று ஆவேசமாக பேசினார்.
பிரச்சாரத்தின்போது வழிநெடுகிலும் பெண்கள் லோகிராஜனுக்கு ஆரத்தி எடுத்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.