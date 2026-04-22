கரூர் அருகே அதிமுக நிர்வாகிக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட குக்கர்கள் பறிமுதல்
புலியூர் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் அருகே உள்ள அதிமுக நிர்வாகிக்கு சொந்தமான தனியார் தோட்டத்தில் இருந்து 52 குக்கர்களை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : April 22, 2026 at 10:23 PM IST
கரூர்: கரூர் அருகே அதிமுக வேட்பாளர் சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு குக்கர் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக வந்த தகவலின் பேரில், தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதிரடி சோதனை செய்து 52 குக்கர்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளை(ஏப்.23) நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் தீவிர ஆதரவாளரான சி.கே.ராஜா போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் மருத்துவர் திவ்யா போட்டியிடுகிறார்.
இவர்களைத் தவிர, கிருஷ்ணராயபுரம்(தனி) தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வி.சத்யா, தமிழக வெற்றிக்க ழகம் சார்பில் எம்.சத்யா, பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் கோமதி, இந்திய கணசங்கம் கட்சி சார்பில் சௌந்திர பாண்டியன், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சார்பில் சரவணன், சாமானிய மக்கள் நலக் கட்சி சார்பில் ராஜகுரு மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 28 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
இதையும் படிங்க.. என்னிடம் வருமான வரி சோதனை நடந்தது உண்மைதான்: செல்வப்பெருந்தகை பகிரங்க அறிவிப்பு
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம், நேற்று(ஏப்.21) மாலை 6:00 மணியுடன் ஓய்வடைந்ததை ஒட்டி, கரூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகளின்படி வாக்கு சேகரிக்கவும், ஒலிபெருக்கி மூலம் பிரச்சாரம் செய்யவும் வழங்கப்பட்ட அவகாசம் நிறைவு பெற்றது.
இந்நிலையில், கரூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான ரவிக்குமார் உத்தரவின் பேரில், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும், துணை இராணுவ படை உதவியுடன் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட புலியூர் பகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு அதிமுக சார்பில் வீடு வீடாக குக்கர் கொடுக்கப்படுவதாக தேர்தல் பறக்கும் படையினருக்குத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து பறக்கும் படையினர் அந்த இடத்திற்குச் விரைந்து சென்றனர்.
இதையும் படிங்க.. கோவை தெற்கு தொகுதியில் தேர்தலை நிறுத்துங்க; ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அதிமுக எம்எல்ஏ தர்ணா
அப்போது, அங்கு இருந்தவர்கள், புலியூர் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் அருகே உள்ள அதிமுக நிர்வாகிக்கு சொந்தமான தனியார் தோட்டத்திற்குள் 52 குக்கர்களை போட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றுவிட்டனர். இதையடுத்து தேர்தல் பறக்கும் படையினர் 52 குக்கர்களை பறிமுதல் செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.