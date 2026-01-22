தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பே அனல் பறக்கும் தமிழக அரசியல் களம்; பிரச்சாரத்துக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்ட அதிமுக – பாஜக கூட்டணி
முதல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி, பாஜக தலைவர்கள், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அன்புமணி ராமதாஸ், ஜி.கே.வாசன், டிடிவி தினகரன், ஜான்பாண்டியன், ஏ.சி.சண்முகம் ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 22, 2026 at 9:10 PM IST
BY, சுபாஷ் தயாளன்
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பே அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் அதிமுக – பாஜக கூட்டணியின் முதல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து சில வாரங்களில் தமிழக அரசியலில் கூட்டணி வியூகங்கள், புதிய நகர்வுகள், பிரச்சார போட்டி என அனைத்திலும் பரபரப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் இப்போதே தேர்தல் களத்தில் முழுமையாக இறங்கத் தொடங்கியுள்ளன. கூட்டணி கணக்குகள், வேட்பாளர் தேர்வு, தொகுதிவாரியான பலம், பலவீன கணக்கீடு என அனைத்து தரப்புகளும் தங்களின் பணிகளை அடிமட்டத்தில் இருந்து வேகப்படுத்தியுள்ளன.
குறிப்பாக திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் அனைத்தும் தற்போது வரை அதே அணியில் அங்கம் வகித்து வருகின்றன. அதிமுக தனது கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை கணக்கை தொடங்கி அதில் தீவிரமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவின் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர்
அடுத்தடுத்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
கூட்டணியில் இணைந்த முக்கிய கட்சிகள்
மேலும், மத்தியில் பாஜக தலைமையில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமை தாங்குகிறது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக, ஐஜேகே, தமாக, அமமுக, புதிய நீதி கட்சி, தமமுக என இதுவரை 8 கட்சிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளன.
அதே வேளையில் தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக, இளைஞரணி மாநாடு, மகளிரணி மாநாடுகளை தொடர்ச்சியாக நடத்தி வருகிறது. மேலும் அடுத்தபடியாக திருச்சியில் மாநில மாநாடு நடத்தவும் ஆயத்தமாகி வருகிறது. குறிப்பாக இந்த முறை தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் என நான்குமுனை போட்டியே நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்தல் சூட்டை பற்றவைக்கும் மதுராந்தகம்
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் அதிமுக - பாஜக தலைமையில் இணைந்துள்ள தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தமது முதலாவது தேர்தல் பிரச்சார பொதுக் கூட்டத்தை செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகத்தில் நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு முன்னரே தொடங்கப்படும இந்த பிரச்சார கூட்டம் கூட்டணியின் அடுத்தடுத்த கள நடவடிக்கைகளுக்கான தொடக்க புள்ளியாக பார்க்கப்படுகிறது.
நாளை பிற்பகல் மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிகளின் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், மதுராந்தகத்தில் திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி இதற்கான மேடை அமைக்கும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளன.
12 ஏக்கரில் ஹெலிபேட்
சுமார் 35 ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து மதுராந்தகத்துக்கு பிரதமர் மோடி ஹெலிகாப்டர் மூலம் வருகை புரிகிறார். அவர் பயணிக்கும் ஹெலிகாப்டர் தரை இறங்குவதற்காக 12 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஹெலிபேட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்தலுக்கு முன்பாக நடைபெறக் கூடிய மிக முக்கிய பொதுக்கூட்டம் என்பதால் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி, பாஜக தலைவர்கள், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், ஜான்பாண்டியன், ஏ.சி.சண்முகம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏற்கெனவே அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் உள்ள புரட்சி பாரதம் கட்சித் தலைவர் ஜெகன் மூர்த்தி உள்ளிட்ட ஏராளமான கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் இந்தப் பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
7 அடுக்கு பாதுகாப்பு
அனைத்து கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய கூட்டம் என்பதால் கூட்டணி கட்சிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான தொண்டர்களும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். குறிப்பாக அதிமுக, பாமக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தொண்டர்கள் அதிக அளவு இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டத்திற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தமிழக காவல் துறை வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி அஸ்ராகார்க் தலைமையில் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் பிரதமர் மோடியின் சிறப்பு பாதுகாப்பு படைப் பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் தமிழக காவல் துறையினரும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் 3500 க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். பிரதமர் மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு 7 அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்படுள்ளது. சுமார் 10 இடங்களில் வாகனம் நிறுத்த பார்க்கிங் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் வாகனம் நிறுத்துவதற்கான தனி பார்க்கிங் மற்றும் முக்கிய தலைவர்கள் வாகனம் நிறுத்துவதற்கான விஐபி கார் பார்க்கிங் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ட்ரோன் பறப்பதற்கு தடை
ஒரு லட்சத்து 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளன. சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட கழிவறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி குடிநீர் கிடைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் பிரதமர் மோடியை வரவேற்கும் வகையில் பேனர்கள் வைக்கும் பணிகளும் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மதுராந்தகத்தில் 21 ஆம் தேதி முதல் 23 ஆம் தேதி வரை பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ட்ரோன் பறப்பதற்கு தடை விதித்து செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹெலிபேடில் ராணுவ வீரர்கள் ஹெலிகாப்டரை தரையிறக்கி ஒத்திகை நடத்தி பார்த்தனர்.
பிரதமர் மோடியின் பயணத் திட்ட விவரம்
பிரதமர் மோடி வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 12.40 மணி அளவில் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து தனி விமானத்தில் புறப்பட்டு 2.15 மணி அளவில் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைகிறார். இதையடுத்து 2.20 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலம் புறப்பட்டு 2.50 மணி அளவில் மதுராந்தகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹெலிபேடில் தரையிறங்குகிறார். 3 மணி அளவில் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் மேடைக்கு செல்கிறார். 3 மணி முதல் 4.15 மணி வரை பொதுக் கூட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இருக்கிறார்.
4.15 மணி அளவில் மதுராந்தகத்தில் இருந்து ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலம் புறப்பட்டு 5 மணி அளவில் சென்னை விமான நிலையம் சென்றடைகிறார். 5.05 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானத்தில் டெல்லி புறப்பட்டு செல்கிறார்.
'சென்னை - திருச்சி' போக்குவரத்து மாற்றம்
முன்னதாக சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையிலும், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையிலும் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக செங்கல்பட்டு மாவட்ட காவல் துறை அறிவித்துள்ளது.
தமிழக அரசியல் களம் தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்காக காத்திருக்காமல் ஏற்கெனவே வேகமாக சுழல தொடங்கியுள்ளது. மதுராந்தகம் பொதுக்கூட்டம் கூட்டணிகள் தங்கள் பலத்தை வெளிப்படுத்தும் முயற்சியாகவும், மக்களின் மனநிலையை நேரடியாக பரிசோதிக்கும் தொடக்கமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.