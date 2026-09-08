இடைத்தேர்தலுக்கு அதிமுக சார்பில் இன்று முதல் விருப்ப மனு விநியோகம்
இன்று (செப்.8) முதல் செப்.10 வரை, தினமும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தேர்தல் விருப்ப மனுக்கான படிவங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அதிமுக சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 8, 2026 at 3:06 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய 2 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புபவர்கள் இன்று முதல் விருப்ப மனு அளிக்கலாம் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ளது. அதில் திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய இரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்ற த.வெ.க தலைவரும், முதலமைச்சருமான ச. ஜோசப் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
இதற்கிடையே, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ்.ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை), பி.சத்யபாமா (தாராபுரம்), இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்), சி.விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை), எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (கரூர்) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, த.வெ.க.,வில் ஐக்கியமாகினர்.
இதனால், தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 7 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதுபோன்ற சூழலில், காலியாக உள்ள 7 தொகுதிகளில் பெருந்துறை, கரூர், விராலிமலை, திருச்சி கிழக்கு, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 5 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு தரப்பு சார்பாக உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டதால், அங்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தேர்தல் வழக்குகள் இல்லாத தாராபுரம், மதுராந்தகம் ஆகிய இரு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் வரும் அக்.6 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அறிவித்தது. தொடர்ந்து, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட இன்று முதல் விருப்ப மனு விநியோகம் செய்யப்படும் எனவும் இபிஎஸ் அறிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘மதுராந்தகம் (தனி - 35) , தாராபுரம் (தனி - 101) ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் 6.10.2026 அன்று நடைபெற உள்ளது.
இதனை முன்னிட்டு, அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் வேட்பாளர்களாக போட்டியிட விரும்பும் கட்சி உடன்பிறப்புகள், தலைமைக் கழகத்தில் இன்று (செப்.8) முதல் (செப்.10) வியாழக்கிழமை வரை, தினமும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையிலும் அதற்கான படிவங்களைப் பெற்று, அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விபரங்களையும் தெளியாக பூர்த்தி செய்து, செப்.10 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்குள் தலைமைக் கழகத்தில் வழங்கலாம்’ தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு விவரம்
- வேட்பு மனு தாக்கல் தொடக்கம் - செப்.9
- வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி நாள் - செப்.16
- வேட்பு மனு பரிசீலனை - செப்.17
- வேப்பு மனு திரும்ப பெற கடைசி நாள் - செப்.19
- தேர்தல் நாள் - அக்.6
- வாக்கு எண்ணிக்கை - அக்.9