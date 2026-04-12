அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுகொள்ள வலியுறுத்துவேன் - சரத்குமார் பேட்டி
யாராக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட தாக்குதல் இல்லாமல் பேச வேண்டும். உதயநிதி, எடப்பாடி பழனிசாமியை தவழ்ந்து வந்து முதலமைச்சர் ஆனார் என்று கூறுவதை ஏற்க முடியாது என்று சரத்குமார் கூறினார்.
Published : April 12, 2026 at 10:09 AM IST
சென்னை: அதிமுக ஆட்சி வந்ததும் மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுகொள்ள எங்களது தேசிய தலைமையை வலியுறுத்துவேன் என்று பாஜக தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் சரத்குமார் கூறினார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், அக்கட்சியின் தேர்தல் ஊடக அலுவலகம் சமீபத்தில் புதிதாக நிறுவப்பட்டது. இதனை மத்திய அமைச்சரும், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் பாஜக மேலிட பொறுப்பாளருமான பியூஸ் கோயல் நேற்று (ஏப்ரல் 12) திறந்து வைத்தார்.
இந்த நிகழ்வில், பாஜக தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் சரத்குமாரும் பங்கேற்றார். முன்னதாக அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தனிநபர் விமர்சனங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். ஆனால், திமுக-வில் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி என ஒருவர் உள்ளார் என்று சுட்டிக்காட்டிய சரத்குமார், அவர் எப்போதும் கீழ்தரமாகவும், கேவலமாகவும் பேசி வருகிறார். அவர் மீது நிரந்தர நடவடிக்கை எடுக்காமல், தற்காலிக நடவடிக்கை எடுத்து மீண்டும் கட்சியில் சேர்த்ததால் அவர் இப்படி பேசி வருகிறார் என குற்றம்சாட்டினார். மேலும், உதயநிதி, எடப்பாடி பழனிசாமியைத் தவழ்ந்து வந்து முதலமைச்சர் ஆனார் என்று கூறுவதை ஏற்க முடியாது எனவும் சரத்குமார் கூறினார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையத்தில் கசியவிட்டவர்கள் யார் என உடனே கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியவர், படம் முழுவதும் இணையத்தில் கசிந்திருப்பது இத்திரைப்படத்தில் பணியாற்றிய பல பேரின் உழைப்பை திருடுவதற்கு சமம் என்று வேதனை தெரிவித்தார். அதேசமயம், ஆதவ் அர்ஜூனா இந்த விவகாரத்தை வைத்து அரசியல் ஆதாயம் தேட முயல்கிறார் என்று குற்றம்சாட்டிய சரத்குமார், அவர் எதற்கு எடுத்தாலும் மத்திய அரசை குறை கூறி வருகிறார் என்றார்.
இதேபோன்று, கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேரின் மரணத்திற்கு அரசு தான் காரணம் என்கிறார். இப்படி அரசை குற்றம் சாட்டியே தமிழக வெற்றிக் கழகம் வளர நினைக்கிறது என்று சரத் குமார் விமர்சித்தார். மேலும் தமிழ்நாட்டில் தவெக ஒரு கொள்கையுடன் இயங்கும் கட்சியாக தான் பார்க்கவில்லை எனவும் அவர் கூறினார்.
போதை கலச்சாரம் தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளது என்று குற்றம்சாட்டியவர், குடி பழக்கத்தால் தமிழகத்தில் தான் அதிக விதவைகள் உள்ளனர் என்று வருத்தம் தெரிவித்தார்.
மும்மொழி கொள்கையை தவறாக சித்தரித்து வருகிறார்கள் என தெரிவித்தவர், இந்தியாவில் இந்தி மொழி ஒரு பொதுவான மொழி. அந்த மொழியை வைத்து இந்தியா முழுவதும் பயணிக்க முடியும்.
பொதுவான இந்தி மொழியை மக்களிடம் திணிக்கிறோம் என திமுக கூறி வருகிறது. அதிமுக ஆட்சி வந்ததும் மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுகொள்ள எங்களது தேசிய தலைமையை வலியுறுத்துவேன் என்றார்.
மத்திய அரசு நிதி தரவில்லை என குற்றம்சாட்டும் திமுக, ஏற்கனவே கொடுத்த நிதியை என்ன செய்தது? என்று கேள்வி எழுப்பிய சரத்குமார், வரும் தேர்தலில் திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
பாஜகவில் எனக்கான பொறுப்புகள் குறித்து ஏற்கெனவே மாநில தலைவரிடம் வலியுறுத்தினேன் என்று கூறியவர், சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்பு தனக்கான பொறுப்புகள் குறித்து கட்சி தலைமை அறிவிக்கும் என்றார். மேலும் நான் ஆதங்கத்தில் உள்ளேன் என மாநில தலைவரிடம் கடிதம் கொடுத்திருந்தேன். அதன் பிறகு என் ஆதரவாளர்களுக்கு பாஜக-வில் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன என்பதை மகிழ்வோடு தெரிவித்து கொள்கிறேன் என்று சரத்குமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.