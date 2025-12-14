ETV Bharat / state

'அணிதிரண்டு வாருங்கள்'... மதுரைக்கு அழைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி; டிச.17-இல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாக சீர்கேடுகளைக் கண்டித்து வருகிற 17 ஆம் தேதி அதிமுக ஆர்ப்பாட்டம் அறிவித்துள்ளது.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 14, 2025 at 1:38 PM IST

மதுரை: மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ.200 கோடி ஊழல் நடைபெற்றிருப்பது குறித்து முறையான விசாரணை நடத்தப்படாததை கண்டித்து, வருகிர டிசம்பர் 17ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘திமுக அரசு பொறுப்பேற்று கடந்த 55 மாதங்களில், அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி திறந்ததை தவிர புதிய திட்டங்கள் எதையும் கொண்டு வரவில்லை. குறிப்பாக, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கான முன்மொழிவைக்கூட திமுக அரசு முழுமையாக வழங்கவில்லை.

அவசரகதியில் தொடங்கப்பட்ட கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம்

மதுரை மாநகராட்சியின் வரி வருவாய் பலமடங்கு உயர்ந்தும், திமுக ஆட்சியில் மதுரை மாநகரில் அனைத்து வட்டங்களிலும் உள்ள சாலைகள் குண்டும் குழியுமாகக் காட்சி அளிக்கின்றன. சாலைகளில் கழிவுநீர் ஆறாக ஓடுகிறது. அதிமுக அரசால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு தொடங்கப்பட்ட முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் பணிகள் முழுமையாக முடிவடையும் முன்பே, சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலை மனதில் வைத்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், கடந்த வாரம் அவசர கதியில் அதனை தொடங்கி வைத்தார். இதனால், மக்களுக்கு நாள் முழுவதும் குடிநீர் வழங்குவதற்கு பதில், பழையபடி குறிப்பிட்ட நேரங்களுக்கே குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. மாநகர் முழுவதும் வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்படவில்லை.

ரூ.200 கோடி ஊழல்

திமுகவைச் சேர்ந்த மதுரை மாநகராட்சி மேயர், நிலைக் குழுத் தலைவர்கள், மண்டலத் தலைவர்கள், திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் இணைந்து, முறைகேடான வரி விதிப்பின் மூலம் சுமார் ரூ.200 கோடி ஊழல் செய்துள்ளதாக, திமுக அரசின் அதிகாரிகளே கண்டறிந்து அறிக்கையை அரசுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளனர். இதில், மதுரை மாநகராட்சி மேயர் மற்றும் மண்டலக் குழுத் தலைவர்கள் சிலர் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். ஆனால், ஊழலில் திளைத்த மற்றவர்கள் மீது இதுவரை திமுக அரசு சட்டப்படியான நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கவில்லை.

டிச.17 ஆர்ப்பாட்டம்

எனவே, மதுரை மாநகராட்சியின் நிர்வாக சீர்கேடு, முறைகேடான வரி விதிப்பில் சுமார் 200 கோடி ரூபாய் ஊழல், குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலைகள் மற்றும் மக்களுக்கு முறையாக குடிநீர் வழங்காத மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்தும், இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாத திமுக அரசையும் கண்டித்தும் வருகிற 17 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு மதுரையில் அதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.

இந்தக் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், மதுரை மாநகர் மாவட்ட அதிமுக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செல்லூர் K. ராஜூ தலைமையில், மதுரை புறநகர் கிழக்கு அதிமுக செயலாளருமான V.V. ராஜன் செல்லப்பா, மாநகராட்சி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் M. சோலைராஜா ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெறுகிறது’ இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

