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வரும் தேர்தலை அதிமுக, ஐஜேகே கூட்டணி இணைந்து சந்திக்கும்: எடப்பாடி பழனிசாமி

தனது நாடாளுமன்றத் தொகுதி மக்களுக்காக சொந்தப் பணத்தில் பெருமளவு செலவு செய்து சேவையாற்றியவர் என பாரிவேந்தருக்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் புகழாரம் சூட்டினார்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 10:40 AM IST

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செங்கல்பட்டு: வரும் தேர்தலை அதிமுக, ஐஜேகே கூட்டணி இணைந்து சந்திக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிறுவனர் பாரிவேந்தரின் 88வது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் இளைஞர் எழுச்சி நாள் விழா நேற்று (ஆகஸ்ட் 24) நடைபெற்றது. இதில் ஐஜேகே நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். சிறப்பு விருந்தினர்களாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

விழாவில் பேசிய அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "பாரிவேந்தர் விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்து கடின உழைப்பால் கல்வித்துறையில் உயர்ந்த இடத்தை அடைந்தவர். அவரின் எஸ்.ஆர்.எம் கல்வி நிறுவனங்கள் மூலம் ஏராளமான மாணவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு கிடைத்து வருகிறது. ஏழை மக்களுக்கு கல்வி மற்றும் மருத்துவ சேவைகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இன்றைய இளைஞர்கள் தங்களது திறமை மற்றும் சக்தியை உணர்ந்து சரியான பாதையில் பயணிக்க வேண்டும். தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூக வலைதளங்களை தவறான வழியில் பயன்படுத்தாமல் எதிர்காலத்தை வளமாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். தேர்தலில் யாரை தேர்ந்தெடுத்தால் மாநிலத்திற்கு நன்மை ஏற்படும் என்பதை ஆராய்ந்து, சுயமாக சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும்.

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஐஜேகே சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள் வெற்றிபெற்று சட்டமன்றத்துக்குள் செல்வார்கள் என எதிர்பார்த்தேன். ஆனால், தேர்தல் நேரத்தில் ஏற்பட்ட அரசியல் குறுக்கீடுகளால் அந்த வெற்றி தடுக்கப்பட்டது. இந்த வயதிலும் பாரிவேந்தர் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று ஐஜேகே வேட்பாளர்களுக்காக வாக்கு சேகரித்தார். எதிர்காலத்தில் அதிமுகவும், இந்திய ஜனநாயக கட்சியும் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து வெற்றி பெறும்" என கூறினார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "பாரிவேந்தரின் கல்வி நிறுவனங்களில் படித்த மாணவர்கள் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர். எளிமைக்கு சொந்தக்காரர் பாரிவேந்தர். தனது நாடாளுமன்றத் தொகுதி மக்களுக்காக சொந்தப் பணத்தில் பெருமளவு செலவு செய்து சேவையாற்றியவர். பாரிவேந்தரின் வாழ்க்கை ஒரு பாடம். அதை நாம் படிக்க வேண்டும்" என்றார்.

இறுதியாக பேசிய பாரிவேந்தர், "தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி தொடர்ந்து இடம்பெறும். கட்சியை மேலும் வலுப்படுத்தி எதிர்கால தேர்தல்களில் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும். கல்வி வழங்குவது மிகச்சிறந்த சேவை என்ற நோக்கில் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கல்விப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறேன். தமிழுக்காக தமிழ்ப் பேராயம் மூலம் ஆண்டுதோறும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிறுவனர் பாரிவேந்தர்
இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிறுவனர் பாரிவேந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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தனக்காக மட்டும் வாழ்வதைவிட, வாழ்ந்து முடித்த பிறகு மக்களுக்காக என்ன செய்தோம் என்பதே முக்கியம். குடும்ப ஆட்சி, ஊழல் மற்றும் வறுமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எனது அரசியல் நோக்கம்.

தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் கட்சி பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கட்சியினர் வேகமாக செயல்பட்டு அமைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும். இழந்த அரசியல் பலத்தை மீண்டும் பெறுவதுடன், எதிர்காலத்தில் பெரிய கட்சிகளுக்கு இணையாக ஐஜேகே வளர வேண்டும்" எனக் கூறினார்.

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