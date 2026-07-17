ETV Bharat / state

அதிமுகவும், திமுகவும் ஒருபோதும் சேராது- பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் திட்டவட்டம்

திமுகவுடன் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கும் என்ற விமர்சனம் அதிமுகவின் மீது களங்கம் கற்பிப்பதற்கான முயற்சி என்று பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்
பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: ஒருபோதும் அதிமுகவும், திமுகவும் சேராது, சேரவும் முடியாது என்று அதிமுக மூத்த தலைவர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் புறநகர் தெற்கு மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள மண்ணூர் கிராமத்தில் நடைபெற்றது. முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டப்பேரவையின் முன்னாள் துணை சபாநாயகரும், மாவட்டச் செயலாளருமான பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் தலைமையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் அதிமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள், உள்ளாட்சித் தேர்தல் பணிகள் உள்ளிட்டவைக் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தகவல் கூறுகின்றன. வரும் காலங்களில் அதிமுக நிர்வாகிகள் சோர்வடையாமல் கட்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அறிவுறுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், "முதலமைச்சர் விஜய், ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று இரண்டு மாதங்கள் ஆகின்றது. ஏராளமான தேர்தல் வாக்குறுதிகளைக் கொடுத்திருந்தார். தமிழ்நாடு ரூபாய் 10 லட்சம் கோடி கடனில் இருப்பது அனைவருக்கும் தெரியும். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார நிலையம் அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த சூழலில், வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 4,500 உதவித்தொகை, ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும், விவசாயக் கடன் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படும் போன்ற வாக்குறுதிகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்திருந்தது.

பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள், எதையும் மறக்கவில்லை. பொருளாதார நிலை மோசமாக இருக்கிறது என தாஜா செய்ய முடியாது. பொருளாதார நிலைமைத் தெரிந்தே இவ்வளவு வாக்குறுதிகளைக் கொடுத்து 107 இடங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்று திமுக கூட்டணியில் நின்று வெற்றி பெற்ற கூட்டணி கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சியமைத்துள்ளது. திமுகவுடன் சேர்ந்து அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும் என்ற விமர்சனம் எங்கள் மீது களங்கம் கற்பிப்பதற்கான முயற்சி. ஒருபோதும் அதிமுகவும், திமுகவும் சேராது; சேரவும் முடியாது. அதிமுகவின் பாதை வேறு, திமுகவின் பாதை வேறு" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் படுத்தோல்வியை அதிமுக சந்தித்திருந்த நிலையில், அக்கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற உறுப்பினர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், மரகதம் குமரவேல், இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார், சத்யபாமா ஆகியோர் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். அதேபோல், அதிமுகவின் மூத்த அமைச்சர்கள் பலரும் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க: தவெக பெண் தொண்டர்கள் தொடர்பாக அவதூறு பேச்சு; அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ் மனு தள்ளுபடி

TAGGED:

பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்
அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்
COIMBATORE
AIADMK LEADERS
POLLACHI JAYARAMAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.