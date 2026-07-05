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அதிமுகவும், திமுகவும் ஒரே நாளில் ஆளுநரை சந்திப்பது அரசியல் ரீதியான கேள்விகளை எழுப்புகிறது - சிபிஎம் சண்முகம்

தேர்தலில் வெற்றி பெற்று குறுகிய காலத்திலேயே பதவி விலகி வேறு கட்சியில் இணைவது ஆரோக்கியமான ஜனநாயக நடைமுறை அல்ல என பெ.சண்முகம் தெரிவித்தார்.

சிபிஎம் சண்முகம்
சிபிஎம் சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 10:35 PM IST

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சென்னை: ஆளுநர் பதவியே தேவையில்லை என்று கூறிவந்த திமுகவும், அதிமுகவும் ஒரே நாளில் ஆளுநரை சந்தித்திருப்பது அரசியல் ரீதியாக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புவதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மதுரை மாநகர் மாவட்டக்குழு உறுப்பினரும், மதுரை மாநகராட்சி 23-வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினருமான டி.குமரவேல் திருவுருவப் படத்திறப்பு மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு கட்சியின் குடும்ப பாதுகாப்பு உதவி நிதி வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுரை செல்லூரில் உள்ள சோலை மஹாலில் நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு வடக்கு-1 பகுதி குழு செயலாளர் வி. கோட்டைச்சாமி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் வை.ஸ்டாலின் முன்னிலை வகித்தார். தமிழ்நாடு மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் கலந்து கொண்டு டி. குமரவேல் திருவுருவப் படத்தை திறந்து வைத்து, அவரது குடும்பத்தினருக்கு குடும்ப பாதுகாப்பு உதவி நிதியை வழங்கினார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் கூறியதாவது, "தமிழக ஆளுநர், அரசியல் சாசனம் வழங்கியுள்ள அதிகார வரம்புகளை மீறி மாவட்டங்களில் ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்துவது கண்டனத்திற்குரியது. ஆளுநர் தனது அரசியல் சாசன வரம்பிற்குள் மட்டுமே செயல்பட வேண்டும். பொதுமக்களின் குறைகளை நேரடியாக ஆளுநர் மாளிகையில் தெரிவிக்கலாம் என்று அழைப்பு விடுப்பது அரசியல் சாசன நடைமுறைக்கு பொருத்தமானதல்ல. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு செயல்பட்டு வரும் நிலையில், இதுபோன்ற அணுகுமுறையை ஆளுநர் கைவிட வேண்டும்" என்றார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ள "சோபா அரசியல்" குறித்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த அவர், "மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தவெக அளித்து வரும் ஆதரவு முழுமையாக அரசியல் அடிப்படையிலானது. ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து கூறுவது கண்டிக்கத்தக்கது" என்றார்.

திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தல் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, "அந்தத் தேர்தல் தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. இடதுசாரி கட்சிகள் தனித்த அணியாக செயல்பட்டு வருகின்றன. தவெகவுக்கு வெளியில் இருந்து அளித்து வரும் ஆதரவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.

கரூர் வழக்கு தொடர்பான கேள்விக்கு, "கரூர் மரண வழக்கு குறித்து, மத்திய புலனாய்வு அமைப்பின் விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், விசாரணை நிறைவடையும் முன்பே யாரும் கருத்து தெரிவிப்பது பொருத்தமானதல்ல. விசாரணையின் முடிவில் குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.

ஆளுநரை பாஜக, திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஒரே நாளில் சந்தித்தது குறித்த கேள்விக்கு, "பாஜக ஆளுநரை சந்திப்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை. ஆனால், ஆளுநர் பதவியே தேவையில்லை என்று கூறிவந்த திமுகவும், அதிமுகவும் ஒரே நாளில் ஆளுநரை சந்தித்திருப்பது அரசியல் ரீதியாக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புவதாக உள்ளது" என்றார்.

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா செய்து வேறு கட்சிகளில் இணைவது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தேர்தலில் வெற்றி பெற்று குறுகிய காலத்திலேயே பதவி விலகி வேறு கட்சியில் இணைவது ஆரோக்கியமான ஜனநாயக நடைமுறை அல்ல. இது வாக்களித்த மக்களின் தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல். இத்தகைய அரசியல் போக்கை அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளும் கண்டிக்க வேண்டும்" என்றும் தெரிவித்தார்.

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