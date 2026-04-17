தேர்தல் அனலுக்கு மத்தியில் ரெய்டு; கரூர் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக மாறி மாறி புகார்
அதிமுக நிர்வாகி வீடு மற்றும் அலுவலகத்தில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். ஆனால், அங்கு எதுவும் கிடைக்காமல் திரும்பிச் சென்றனர்.
Published : April 17, 2026 at 10:10 PM IST
கரூர்: வாக்காளர்களுக்கு வழங்க பணம், பரிசுப்பொருட்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக கரூரில் திமுக, அதிமுக இரு தரப்பும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் மாறி மாறி புகார் அளித்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்ள திமுகவும், தொடர் சரிவிலிருந்து மீண்டு ஆட்சி அமைக்க அதிமுகவும் தீவிர பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றன. அதிமுக குறிப்பாக, திமுகவின் நிறைவேற்றப்படாத தேர்தல் வாக்குறுதிகள், சட்ட ஒழுங்கு சீர்கேடு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகள், அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டு ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி வாக்கு சேகரித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் கரூரில் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
கரூர் தொகுதியின் திமுக எம்எல்ஏ செந்தில் பாலாஜி இம்முறை கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவதால், அவர் மீது எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்து வாக்கு சேகரித்து வருகிறார். மற்றொருபுறம் செந்தில் பாலாஜியின் தீவிர ஆதரவாளரான ஆசி எம்.தியாகராஜன் திமுக வேட்பாளராக கரூர் தொகுதியில் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். செந்தில் பாலாஜியின் உடன் பிறந்த சகோதரர் அசோக் குமார், ஆசி எம்.தியாகராஜனுக்கு ஆதரவாக தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கரூரில் திமுக, அதிமுக இரு தரப்பும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் மாறி மாறி புகார் அளித்து வருகின்றனர். முன்னதாக, அதிமுகவினர் அளித்த புகார் அடிப்படையில் வெண்ணமலை பகுதியில் திமுக ஆதரவாளர் என கூறப்படும் செந்தில் குமாரின் வீட்டில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் கடந்த மார்ச் 31ஆம் தேதி திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், அதில் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என திரும்பி சென்றனர். இந்நிலையில் நேற்று இரவு 8 மணியளவில் கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அதிமுக 1வது வார்டு செயலாளர் தண்டபாணி வீடு மற்றும் அலுவலகத்தில் வாக்காளர்களுக்கு வழங்குவதற்காக பரிசுப் பொருட்கள் வைத்திருப்பதாக புகார் வந்துள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொள்ள வருகை தந்தனர். அப்போது திமுக, அதிமுக ஆதரவாளர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கூடினர். ஆனால், திமுக ஆதரவாளர்கள் முன்னிலையில் அலுவலகத்தை திறக்க முடியாது என சுமார் 2 மணி நேரமாக அலுவலகத்தை திறக்க மறுத்ததால் அங்கு கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து இரவு 11.15 மணிக்கு அலுவலகம் திறக்கப்பட்டதும் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். அங்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை என திரும்பிச் சென்றனர். சுமார் 2 மணி நேரமாக, திமுக, அதிமுகவினரிடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் அங்கு நிலவியது. அதனால் பாதுகாப்பு பணிக்காக சற்று நேரம் போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டனர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.