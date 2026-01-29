ETV Bharat / state

களத்தில் வெடிக்கும் மேடை விமர்சனங்கள்; நெல்லையில் திமுக - அதிமுக இடையே கருத்துப் போர்!

அரசியல் மேடைகளில் எதிர்க்கட்சியினரை கடுமையாக விமர்சித்து பேசுவது வழக்கமாக இருந்து வரும் நிலையில் களத்தில் அது பிரச்சனையாக வெடித்துள்ளது.

திமுக கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர் பரணி சேகரை வழிமறித்து வாக்குவாதம் செய்த அதிமுகவினர்
திமுக கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர் பரணி சேகரை வழிமறித்து வாக்குவாதம் செய்த அதிமுகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 9:39 PM IST

திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ., இசக்கி சுப்பையாவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசியதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் திமுக கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர் பரணி சேகரை வழிமறித்து வாக்குவாதம் செய்த சம்பவம் அந்த மாவட்ட அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக மக்களிடம் தங்களது ஆதரவுகளையும் திரட்டி வருகின்றன. இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட இருப்பதால், கட்சிகளின் மேல் மட்ட தலைவர்கள் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, பிரச்சார வியூகம் வகுப்பது, தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பது போன்ற பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். அதே போல கீழ் மட்ட நிர்வாகிகள், ஆங்காங்கே கூட்டங்கள் நடத்தி தேர்தல் களத்தில் தங்கள் கட்சியை வலுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஆளும் கட்சியான திமுக மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகளிடையே கருத்து மோதல் தீவிரமாகியுள்ளது.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கல்லிடைக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற அதிமுக நிகழ்ச்சி ஒன்றில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ., இசக்கி சுப்பையா ''தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிட தயாரா?'' என பேசியிருந்தார்.

இதற்கிடையில் விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் திமுக சார்பாக நடைபெற்ற மொழிப்போர் தியாகிகள் வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டத்தில், திமுக கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர் பரணி சேகர், எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். அந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது.

இதனைக் கண்டித்து அதிமுகவினர், பரணி சேகர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி அம்பாசமுத்திரம் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர். இதே போல பரணி சேகர் தரப்பும் பதிலுக்கு, தன்னை மிரட்டி அவதூறாக பேசியதாக அதிமுகவினர் மீது போலீசில் புகார் அளித்தனர். இதனால் இந்த விவகாரம் சூடு பிடித்தது.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் திமுக ஒன்றிய செயலாளர் பரணி சேகர் காரை அதிமுக-வினர் வழிமறித்து அவரிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது. அதில், பத்துக்கும் மேற்பட்ட அதிமுக-வினர் பரணி சேகரை சூழ்ந்து கொண்டு காரை விட்டு கீழே இறங்கும்படியும், எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் படியும் ஆக்ரோஷமாக பேசும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளது.

பொதுவாக அரசியல் மேடைகளில் எதிர்க்கட்சியினரை கடுமையாக விமர்சித்து பேசுவது வழக்கம். இது தமிழ்நாடு அரசியலில் காலம் காலமாக நடைபெற்று வருகிறது, ஆனால் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகும் தலைவர்களோ, விமர்சனம் செய்யும் நபர்களோ மேடைக்கு வெளியே அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளமாட்டார்கள்.

ஆனால், பரணி சேகர் எதிரணியினரை தாக்கி பேசிய நிலையில், அதை சீரியஸ் ஆக எடுத்துக்கொண்ட எதிரணி நிர்வாகிகள் தேடிச்சென்று பரணி சேகரை வசைபாடிய சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து திமுக ஒன்றிய செயலாளர் பரணி சேகரை ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்யேகமாக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், '' நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அம்பாசமுத்திரம் எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதி அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டால் மண்ணை கவ்வுவார் என கூறுகிறார். கருணாநிதி இறந்து 5 ஆண்டுகள் ஆகிறது அவரைப் பற்றி ஏன் பேச வேண்டும்? அதே போல, முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டால் மண்ணை கவ்வுவார் என கீழ்த்தரமாக பேசினார். அதற்கு பதில் கொடுக்கும் வகையில் மொழிப்போர் தியாகிகள் கூட்டத்தில் நான் காரசாரமாக பேசினேன்.

இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நேற்று யூனியன் அலுவலகத்தில் வைத்து என்னை வழிமறித்து, அதிமுகவினர் தகராறில் ஈடுபட்டனர். மன்னிப்பு கேட்கும் படி ஒருமையில் திட்டினர். நான் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்று கூறினேன். பிறகு சிறிது நேரம் போராடிவிட்டுச் சென்றனர். நான் யூனியன் வேலையாக சென்றபோது இந்த பிரச்சினை நடந்தது. எனவே அரசு பணியை செய்ய விடாமல் தடுத்து என்னை ஒருமையில் திட்டியதாக காவல் நிலையத்தில் அவர்கள் மீது புகார் கொடுத்துள்ளேன்.'' என்று கூறினார்.

இதுகுறித்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையாவை தொடர்பு கொண்டு பேச முயன்றோம், ஆனால் அவர் செல்போனில் பதிலளிக்கவில்லை. எனவே அவரது ஆதரவாளர்களிடம் பேசிய போது, '' தேர்தல் நேரத்தில் தலைவர்கள் பற்றி விமர்சனம் செய்வது வழக்கம் தான். அந்த வகையில் எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எதிர்க்கட்சியினரை விமர்சித்து பேசினார். ஆனால் அதற்காக திமுக நிர்வாகி பரணி சேகர் மிகவும் கீழ்த்தரமாக எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினரை மேடையில் திட்டினார். அதனால்தான் அவரை வழிமறித்து நியாயம் கேட்டோம்.'' என்றனர்.

எது எப்படியோ, அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பே தேர்தல் களம் அனல் பறக்க தொடங்கி இருப்பதை இந்த சம்பவம் உணர்த்துகிறது.

