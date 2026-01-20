ETV Bharat / state

தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லை - கோஷத்துடன் வெளிநடப்பு செய்த அதிமுக, பாஜகவினர்

பேரவையில் கோஷமிட்டால் அவர்கள்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சபாநாயகர் தெரிவித்த நிலையில் அதிமுகவினரும், பாஜகவினரும் வெளியேறி, வளாகத்தில் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

தலைமைச் செயலகம்
தலைமைச் செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய முதல் நாளே, ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி தனது உரையை வாசிக்காமல் வெளியேறிய நிலையில், அவரைத் தொடர்ந்து அதிமுக, பாஜகவினரும் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

தமிழகத்தில் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், நடப்பாண்டின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே தேசிய கீதம் முதலில் இசைக்கப்படாததால் உரையை புறக்கணித்து வெளியேறிய ஆளுநர், இந்த ஆண்டும் முதலில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படவேண்டும் என வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

ஆனால், பேரவை விதியின் படி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் இசைக்கப்பட்டதால் அதிருப்தி அடைந்த ஆளுநர், உரையை நிகழ்த்தாமலேயே சட்டப்பேரவையை விட்டு வெளியேறியதாக தெரிகிறது. இதனையடுத்து, பேரவை நடவடிக்கையின்படியே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட்டதாகவும், அதை ஆளுநரிடம் எடுத்துக்கூறியும் அவர் வெளிநடப்பு செய்துவிட்டதாகவும் சபாநாயகர் அப்பாவு விளக்கமளித்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், "மக்கள் சபையை விட்டு ஆளுநர் வெளியேறி, நூற்றாண்டுகால மரபுகளையும் பாரம்பரியத்தையும் கொண்ட அவையை அவமதித்துள்ளார். ஆட்டுக்கு தாடியும், நாட்டுக்கு ஆளுநரும் தேவையில்லை என அண்ணா கூறினார். இனி ஆளுநர் உரையுடன் அவையை தொடங்க வேண்டும் என்ற பேரவை விதியை அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் திருத்த, பிற மாநிலக் கட்சிகளோடு சேர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் கூறினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரை படிக்கப்பட்டதாக ஏற்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். இந்த தீர்மானமானது சட்டப்பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும், ஆளுநரின் உரை மட்டுமே அவைக்குறிப்பில் ஏற்றப்படும் என்றும், இன்று நடைபெற்ற மற்ற எந்த நிகழ்வுகளும் இடம்பெறாது என்றும் சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை மோசமாக இருப்பதாகக் கூறி அதிமுகவினரும், பாஜகவினரும் கோஷங்களை எழுப்பினர். அவையில் அமைதி காக்கும்படி சபாநாயகர் வலியுறுத்திய போதிலும், தொடர்ந்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கோஷமிட்டதால், அவர்கள்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சபாநாயகர் கூறினார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அதிமுக, பாஜக எம்எல்ஏக்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். வெளியே வந்த அவர்கள், சட்டமன்ற வளாகத்தில் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

இதனிடையே, சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் உரை நிகழ்த்தாமல் ஆளுநர் வெளியேறியதற்கான காரணம் குறித்து மக்கள் பவன் சார்பில் விளக்க அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், "ஆளுநர் உரையாற்றும் போது மைக் ஆஃப் செய்யப்பட்டது. உரையில் ஆதாரமற்ற பல குற்றச்சாட்டுகளும், தகவல்களும் இருந்தன. ரூ.12 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு என உண்மைக்கு மாறான தகவல்கள் இருந்தன. எனவேதான், உரையை ஆளுநர் புறக்கணித்தார்" என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

