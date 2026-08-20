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வெளிநாடுகளில் உள்ள வசதிகளுடன் தமிழ்நாட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப நகரம் - அமைச்சர் குமார் தகவல்

இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம், டாடா, இன்போசிஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் இளைஞர்களுக்கு ஏஐ மற்றும் திறன்மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை வழங்கும்.

மாணவர்களுக்கு ஏஐ தொழில்நுட்பம் குறித்து பயிற்சி அளிக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
மாணவர்களுக்கு ஏஐ தொழில்நுட்பம் குறித்து பயிற்சி அளிக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 10:49 PM IST

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சென்னை: வெளிநாடுகளில் உள்ளது போல் அனைத்து வசதிகளும் உள்ளடக்கிய செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப நகரம் தமிழகத்தில் உருவாக்கப்படும் என அமைச்சர் குமார் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டை மாணவர்களுக்கு அளிக்கும் வகையில் ஐசிடி அகாடமி, தனியார் நிறுவனங்களின் சிஎஸ்ஆர் உதவியுடன் பயிற்சி அளிப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது.

சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், செயற்கை நுண்ணறிவு தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் குமார் முன்னிலையில் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம், இன்போசிஸ் நிறுவனத்தின் பினிஷிங் ஸ்கூல் மற்றும் இன்போசிஸ் ஸ்ப்ரிங் போர்டு வாழ்வாதாரத் திட்டங்களின் மூலம் 86,700 இளைஞர்களுக்கும், ஐபிஎம் ஸ்கில் பில்ட் நிறுவனத்தின் மூலம் செயற்கை நுண்ணறிவு, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சைபர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் பயிற்சி வழங்க உள்ளனர்.

டாடா கன்சல்டன்சி நிறுவனம் மூலம் 11,000 இளைஞர்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன் பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர். எஸ்பிஐ பவுண்டேஷன் மூலம் 3,000 இளைஞர்களுக்கு நேரடியாக வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய திறன் பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர்.

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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் குமார் கூறுகையில், "ஐசிடி அகாடமி, பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் 2-ஆம் மற்றும் 3-ஆம் நிலை நகரங்களில் உள்ள மாணவர்கள் படிப்பதற்காகவும், அவர்களிடம் உள்ள திறமை வெளிக்கொணரவும் பயிற்சிகள் அளிக்கின்றனர். தனியார் நிறுவனத்தின் சமூக பங்களிப்பு நிதி உதவியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்து குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்க உள்ளனர். 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து பயிற்சி அளித்து வரும் ஐசிடி அகாடமி, இளைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சி அளித்து வெளிநாடுகளில் வேலையும் வாங்கித் தருகின்றனர்.

செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஆய்வகம், சென்னையில் அமைக்கப்படும். தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைந்த பின்னர் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு தொழில் துறையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் செய்துள்ளோம். அதற்கு செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் உறுதுணையாக அமைந்தது.

செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தால் வேலைவாய்ப்பு குறையாது; வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை அதிக அளவில் கற்றுத்தரும் பொழுது வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்து பொருளாதார வளர்ச்சி கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டின் 1.5 ட்ரில்லியன் டாலர் வளர்ச்சிக்கு பயனுள்ளதாக அமையும்.

தமிழ்நாட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்திற்காக நகரம் ஒன்று உருவாக்க உள்ளோம். தமிழகத்தில் மாணவர்களுக்கு கல்வி அளித்தாலும் அவர்கள் வெளிநாடுகளில் சென்று பணி புரிகின்றனர். எனவே தமிழ்நாட்டில் வெளிநாடுகளில் உள்ளது போல் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப நகரம் உருவாக்கப்படும். அதன் பின்னர் அங்குள்ளவர்கள் இங்கு வந்து பணிபுரிவார்கள். அதற்கு ஏற்ப வெளிநாடுகளில் உள்ளது போல் அனைத்து வசதிகளும் இந்த நகரத்தில் உருவாக்கப்படும். இதனால் தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் மீண்டும் வந்து பணி புரிவார்கள்.

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தமிழ்நாடு லஞ்சம் ஊழல் இல்லாமல் இருக்கிறது. விண்ணப்பிக்கும் பொழுது அனைத்து ஆவணங்களும் சரியாக இருந்தால் 21 நாட்களில் அனுமதி வழங்குகிறோம். அதனால் அதிகளவில் முதலீடுகள் செய்ய முன் வருகின்றனர். செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பள்ளி மாணவர் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க உள்ளோம் அப்பொழுது மாணவர்கள் அதிக அளவில் கற்றுக் கொண்டு பணிபுரிவார்கள். இதனால் தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரிக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

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