ETV Bharat / state

மைக்ரோசாப்ட், கூகுள் நிறுவனங்களின் வெற்றிக்கும் காரணம் ஏஐ தொழில் நுட்பம்; சிபிஆர்இ இணை இயக்குநர் தகவல்

ஏஐ தொழில்நுட்ப பயன்பட்டினை நாம் புறக்கணித்தால் நாம் நம் தொழில் வளர்ச்சியில் பின்தங்குவதை தவிர்க்க முடியாது.

தெலங்கானா சிபிஆர்இ இணை இயக்குநர் கதிரேசன் முருகேசன் (நடுவில் அமர்ந்திருப்பவர்)
தெலங்கானா சிபிஆர்இ இணை இயக்குநர் கதிரேசன் முருகேசன் (நடுவில் அமர்ந்திருப்பவர்) (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 11, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: மைக்ரோசாப்ட், அமேசான், கூகுள் போன்ற நிறுவனங்களின் வெற்றிக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் முக்கிய காரணம் என தெலங்கானா சிபிஆர்இ இணை இயக்குநர் கதிரேசன் முருகேசன் தெரிவித்துள்ளார்.

கும்பகோணம் சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள சீனிவாச ராமானுஜன் மையத்தில் "தீட்டா 2கே26” எனும் தேசிய தொழில்நுட்ப மேலாண்மை திருவிழா இன்று (ஏப்.11) தொடங்கியது. தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவினை, தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாதில் உள்ள சிபிஆர்இ நிறுவனத்தின் இணை இயக்குனர் கதிரேசன் முருகேசன் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "எங்களுடைய ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம், இன்று 90-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் செயல்பட்டு உலக அளவில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. எங்கள் தொழில் பெரும்பாலும் சொத்து ஆவணங்கள், பட்டியல்கள், குத்தகை ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றை சார்ந்தே இருக்கும்.

அதில் உள்ள விவரங்களை கணினியில் சேமிக்க மனிதர்களை பயன்படுத்தினால் பல நாட்களாகும். ஆனால், தற்போது ஏஐ என்ற இரண்டெழுத்து மந்திரமான செயற்கை நுண்ணுறிவின் துணையால் சில நிமிடங்களில் மிகச் சரியாக பணிகளை முடிக்க முடிகிறது. அதுபோலவே வாடிக்கையாளர்களுக்காக முகவர்கள் கேட்கும் விவரங்களை தருவதற்கு இதற்கு முன்பு எங்களுக்கு சில நாட்கள் ஆனது. ஆனால் தற்போது, சில நிமிடங்களில் தர முடிகிறது.

எல்லாம் ஏஐ தொழிற்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் பயன்பாட்டின் காரணமாகத்தான் துரிதமாக வேலைகள் முடிகின்றன. இன்றைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு தரவுகளும், ஏஐ தொழில்நுட்பமும் முக்கியமானது. அதனை தொழிலில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொழிலை வெற்றிகரமாகவும், மேம்பட்டதாகவும் புதிய உயரத்திற்கும் கொண்டு செல்ல முடியும்.

குறிப்பாக, இன்று உலக அளவில் வெற்றிகரமாக இயங்கும் மைக்ரோசாப்ட், அமேசான், கூகுள் ஆகிய நிறுவனங்களின் வெற்றிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் முக்கியக் காரணம், அவர்கள் இத்தகைய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டதுதான்.

ஏஐ தொழில்நுட்பம், அனைத்தையும் புரிந்துகொள்ளும் தன்மை கொண்டது. குறிப்பாக ஆவணங்கள், உரை, ஒலிப்பதிவு, காட்சிப்பதிவு ஆகியவற்றை கூறலாம். அதுமட்டுமன்றி, புதிதாக ஆவணங்கள், உரை, ஒலிப்பதிவு, காட்சிப்பதிவுகளை தயார் செய்யும் திறனும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்திடம் உள்ளது.

தற்போது ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் செய்யக் கூடியது எது? செய்ய முடியாதது எது? என ஆராய்ந்தால் இரண்டுக்குள் மிகக் குறுகிய இடைவெளியே தற்போது உள்ளது. இந்த இடைவெளியை இல்லாமல் செய்வதற்கு பல லட்சம் பேர் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு கட்ட ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மனித சக்தியால் செய்ய இயலும் அனைத்தையும் இன்று ஏஐ தொழிற்நுட்பம் கையாண்டு வெற்றிகரமாக செய்து வருகிறது. இதுதவிர, சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் எனும் தொழில்நுட்பம், மனித சக்திகளுக்கு அப்பாற்பட்டு பல பணிகளை செய்து சாதனைகள் புரிந்து வருகிறது.

கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை ஒவ்வொரு பத்தாண்டிற்கும் ஒரு யுகம் வளர்ச்சி பெறுகிறது. முதலில் கணினி புரட்சி யுகம், அடுத்து வலைதள புரட்சி யுகம் என அதைத் தொடர்ந்து தற்போது 2026-இல் செயற்கை நுண்ணறிவு புரட்சி யுகத்தில் இருக்கிறோம். செயற்கை நுண்ணறிவு வேலைவாய்ப்புகளை பறிக்கும் என்பது நம்முடைய பயம் மட்டுமே. உண்மையில் முறையான கற்பித்தல் மற்றும் தெளிவான பயன்பாட்டின் மூலம் விவசாயம், மருத்துவம், மனித வள மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பிரகாசிக்கலாம். ஏஐ தொழில்நுட்ப பயன்பட்டினை நாம் புறக்கணித்தால் நாம் நம் தொழில் வளர்ச்சியில் பின்தங்குவதை தவிர்க்க முடியாது. நிகழ்கால பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வு கிடைக்க சரியான துரித தகவல் மொழி (prompt) மிகவும் முக்கியம்.

குறிப்பாக, நாம் சூப்பர் ஹீரோக்களாக கருதும், அயன்மேன், ஸ்பைடர்மேன், சூப்பர்மேன், பேட்மேன், சக்திமான் ஆகியவற்றுக்கு எல்லாம் ஏக ஒற்றுமை ஒன்று உள்ளது. அது என்னவென்றால், அவர்கள் தங்கள் உடலை மறைக்க பயன்படுத்தும் பிரத்யேக கவசம் போன்ற உடையலங்காரம். அதுபோலத்தான் இன்றைய ஏஐ தொழிற்நுட்ப நுண்ணறிவு என்பது ஒரு பிரத்யேக கவச உடை. அது உங்களுக்கு தயாராக உள்ளது. அதனை அணிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக உங்களால் உயர உயர பறந்து பல வெற்றிகளையும் பலவிதமான சாதனைகளை குவிக்க முடியும்" என்று தனது உரையை நிறைவு செய்தார் கதிரேசன் முருகேசன்.

TAGGED:

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
செயற்கை நுண்ணறிவு
GOOGLE
கூகுள்
AI FOR THE SUCCESS COMPANIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.