AI மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது; தேசிய ஸ்டார்ட் அப் உச்சி மாநாட்டில் கனிமொழி பேச்சு
இந்த மாநாட்டில் இளைஞர்கள் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்த கருத்தரங்குகள் நடைபெற்றன.
Published : August 20, 2026 at 4:27 PM IST
தூத்துக்குடி: செயற்கை நுண்ணறிவு மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருவதாக தேசிய ஸ்டார்ட் அப் உச்சி மாநாட்டில் எம்.பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய, மாநில அரசுகள் நாட்டின் பொருளாதார வளத்தை மேம்படுத்தவும், படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்காகவும் புதிய தொழில்களை தொடங்குவதற்கு ஸ்டார்ட் அப் திட்டத்தில் வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறது.
இந்த நிலையில், அரசின் ஸ்டார்ட் அப் திட்டத்தில் உள்ள வாய்ப்புகளை தொழில் முனைவோர்களும், இளைஞர்களும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில், தூத்துக்குடியில் உள்ள அகில இந்திய வர்த்தக தொழில் சங்கம் சார்பில் 2 நாள் அகில இந்திய தொழில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
இந்த மாநாட்டில் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் அரங்குகள், தொழில் முதலீட்டில் உள்ள வாய்ப்புகளை விளக்கும் கண்காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டை தூத்துக்குடி எம்.பி கனிமொழி கருணாநிதி குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சியில் கனிமொழி எம்.பி பேசுகையில், "தூத்துக்குடியில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளார்கள். எதிர்காலம் எப்படிப்பட்ட எதிர்காலமாக இருக்கப் போகிறது. தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த சமயத்தில் பல சவால்கள் காத்திருக்கின்றன.
உங்கள் முன்னால் உள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும். தொழில் முதலீடு என்பது பிறர் யோசிக்கும் முன்பு நீங்கள் அதனை யோசித்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
இதில் மிக முக்கியமாக, என்னிடம் இதற்கான தீர்வு உள்ளது என்று செயல்படுத்துவது தான் ஸ்டார்ட் அப்பின் முக்கிய நோக்கம். தொழில்களில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்கவும், எதிர் கொள்ளவும் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
எங்களால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அதுவே உங்களுக்கு வெற்றிக்கு அடித்தளமாக இருக்கும். புதியவர்கள் தொழில் துறையில் அதிக அளவில் வரவேண்டும், அதிகம் சாதிக்க வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம்" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் இளைஞர்கள், புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்த கருத்தரங்குகள் நடைபெற்றன.