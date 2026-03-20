ETV Bharat / state

ரமலான் பண்டிகையால் சூடுபிடித்த ஆடு விற்பனை; 4 மணி நேரத்தில் ரூ.1 கோடிக்கு விற்பனை

விற்பனை சூடுபிடித்துக் காணப்பட்டதால் வழக்கமான நேரத்தை விட இன்று சற்றே கூடுதல் நேரம் ஆடுகள் விற்பனைச் சந்தை இயங்கியது.

ராணிப்பேட்டை வாராந்திர ஆடு விற்பனைச் சந்தை
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராணிப்பேட்டை: ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு ரூ.1 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனையாகி இருப்பதாக வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

முஸ்லீம் பெருமக்களின் முக்கிய புனிதப் பண்டிகைகளில் ஒன்றான ரமலான் பண்டிகை நாளை (சனிக்கிழமை) கொண்டாடப்பட இருக்கின்றது. முன்னதாக இந்த பண்டிகை வியாழன் (மார்ச் 19) அன்றே அனுசரிக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், வியாழன் அன்று பிறை தென்படவில்லை. எனவே ரமலான் பண்டிகை கொண்டாட்டம் மார்ச் 21 ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி அறிவித்தார். இதன் அடிப்படையில் நாளைய தினம் ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாள் அனுசரிக்கப்பட இருக்கின்றது.

இதனை முன்னிட்டு தற்போது நாடு முழுவதும் ஆடுகள் விற்பனை சூடுபிடித்துக் காணப்படுகின்றது. அந்தவகையில், ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திலும் ஆடுகள் விற்பனை பன்மடங்கு வேகமெடுத்துள்ளது.

ராணிப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வாராந்திர ஆடுகள் விற்பனை சந்தையில் இன்று அதிகாலை முதலே வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் ஆடுகளை வாங்க குவிந்தனர். மேலும், அருகில் உள்ள பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்களும் ஆடுகளை விற்பனை செய்ய சந்தைக்கு கொண்டு வந்தனர்.

இதனால் சந்தை முழுவதும் ஆடுகள், வாகனங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் என பெரும் பரபரப்புடன் காணப்பட்டது. இந்த நிலையில், ராணிப்பேட்டை வாராந்திர ஆடு சந்தையில் மட்டும் வெறும் 4 மணி நேரத்தில் ரூ. 1 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனையாகி இருப்பதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். உடல் எடை, இனம் மற்றும் தரத்தைப் பொறுத்து விலைகள் பேசப்பட்டு விற்பனை நடைபெற்றது. ரூ. 2 ஆயிரம் முதல் ரூ. 12 ஆயிரம் வரையில் ஆடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.

TAGGED:

RAMADAN
SHEEP SALES
RANIPET
ரமலான் பண்டிகை
RAMADAN SHEEP SALES RANIPET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.