'பானையில் மலரும் பொங்கல் பாரம்பரியம்' - பூவந்தியில் மண்பாண்டம் உற்பத்தி மும்முரம்
நாளுக்குநாள் நாகரிகம் வளர்ந்தாலும், பொங்கல் திருநாளில் மண்பானையில் பொங்கலிடுவதே சிறப்பு என்பதை உணர்த்தும் வகையில் பூவந்தி கிராமம் சுறுசுறுப்புடன் இயங்கி வருகிறது.
Published : January 12, 2026 at 9:02 PM IST
சிவகங்கை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பூவந்தி கிராமத்தில் மண்பானை உற்பத்தியில் தொழிலாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தமிழர்களின் பண்பாட்டுத் திருவிழாவான தைப்பொங்கல் நெருங்கி வரும் நிலையில் சிவகங்கை மாவட்டம், பூவந்தியில் மண்பானை தயாரிக்கும் பணிகள் மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சிவகங்கை என்றாலே அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது மானாமதுரை மண்பாண்டங்கள் தான். அதற்கு அடுத்தபடியாக பூவந்தியில் தான் அதிக அளவிலான மண்பாண்டங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன என்பது பலரும் அறியாத தகவலாகும்.
இங்கு தயாரிக்கப்படும் பானைகளின் உறுதித் தன்மைக்கு முக்கிய காரணமே வைகை ஆற்று மணல் ஆகும். ஆற்றின் குறுமணலையும், அப்பகுதி கண்மாய்களில் கிடைக்கும் வண்டல் மண்ணையும் சரியான விகிதத்தில் குழைத்து அதனை பக்குவப்படுத்தி பானைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சீசனுக்குத் தகுந்தாற்போல் அகல் விளக்குகள், அக்னி சட்டி, கூஜா, சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற சட்டி என்று பல வடிவங்களில் மண் மிளிர்கிறது. இந்நிலையில் தற்போது பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, வண்ணமயமான பொங்கல் பானைகள் தயாரிப்பில் தொழிலாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து பூவந்தியை சேர்ந்த மண்பாண்ட கலைஞர் பாலு கூறுகையில், "கடந்த 33 ஆண்டுகளாக இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு செய்து வருகிறேன். மானாமதுரையில் இந்த தொழிலை கற்றுக்கொண்டு தற்போது பூவந்தியில் பணிபுரிகிறேன். மார்கழி மாதம் தொடங்கியதில் இருந்தே பொங்கல் பானை தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றோம். இங்கு தயாராகும் மண்பாண்டங்கள் மதுரை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தேனி உள்ளிட்ட அண்டை மாவட்டங்கள் மட்டும் இன்றி, வெளி மாநிலங்களுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன" என்றார்.
மண்பாண்டங்களுக்கு வர்ணம் பூசும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள சித்ரா கூறுகையில், "கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பணியில் உள்ளேன். செம்மண், தவிடு மண் உள்பட 3 வகையான மண்ணை தேர்ந்தெடுத்து, அவற்றை கலந்து பானைகளுக்கு வர்ணம் பூசுகிறோம். பின்னர் வெயிலில் நன்கு உலர்த்தி, காய்ந்த முட்களை வட்டமாக அடுக்கி அதன் மேல் பானைகளை வைத்து வைக்கோல் மூலம் மூடிய பின்னர் அனலில் இட்டு சுட்டு எடுக்கிறோம். இது பானைகளுக்கு தனித்துவமான நிறத்தையும், உறுதியையும் தருகிறது" என்று சித்ரா விளக்கினார்.
|இதையும் படிங்க: 'ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் நான் பெறாத பிள்ளைகள்' - வாடிவாசலுக்காக காத்திருக்கும் 'நான் கடவுள்' திருநங்கை கீர்த்தனா
நாளுக்குநாள் நாகரிகம் வளர்ந்தாலும், பொங்கல் திருநாளில் மண்பானையில் பொங்கலிடுவதே சிறப்பு என்பதை உணர்த்தும் வகையில் பூவந்தி கிராமம் சுறுசுறுப்புடன் இயங்கி வருவது பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்கும் உன்னதமான பணி என்றே சொல்ல வேண்டும்.