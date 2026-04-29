மே 4-இல் வாக்கு எண்ணிக்கை: காவல்துறையினருக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

மகப்பேறு விடுப்பு, குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பு கல்வி விடுப்பு, முறையான காரணங்களுக்கு பெறப்பட்ட மருத்துவ விடுப்பு ஆகிய விடுப்பில் இருக்கும் காவலர்களுக்கு மட்டும் விலக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

தமிழ்நாடு டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர்
Published : April 29, 2026 at 10:12 AM IST

சென்னை: வரும் மே 4ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நிலையில், தமிழ்நாடு காவல்துறை இயக்குநர் (டிஜிபி) சந்தீப் ராய் ரத்தோர், போலீசாருக்கு முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார்

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. இந்த தேர்தலில் மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 85.15 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதனையடுத்து, வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் என அனைத்தும் சீல் வைக்கப்பட்டு, வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்லப்பட்டு காப்பறைகளில் (strong room) வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அந்த மையங்களில் மொத்தம் 18 ஆயிரம் போலீசாரும், துணை ராணுவப் படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும், காப்பறைகள் சிசிடிவி மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மே 4ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அன்று மாலையே தேர்தல் முடிவுகளும் வெளியாகி, தமிழகத்தில் அடுத்து ஆட்சியமைக்க போவது யார் என்பது தெரிந்துவிடும்.

இதனையொட்டி, தமிழ்நாடு டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் காவல்துறையினருக்கு முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார். அந்த உத்தரவில், "தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், 2ஆம் தேதி முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை காவலர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள் யாரும் விடுப்பு எடுக்கக் கூடாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: அமலாக்கத்துறை தொடுத்த பொய் வழக்கில் நீதி வென்றுள்ளது: அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி

மேலும், விடுப்பில் உள்ள காவலர்களும் இரண்டாம் தேதி முதல் விடுப்பை நீட்டிக்க கூடாது என்றும், மகப்பேறு விடுப்பு, குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பு, கல்வி விடுப்பு, முறையான காரணங்களுக்கு பெறப்பட்ட மருத்துவ விடுப்பு ஆகிய விடுப்பில் இருக்கும் காவலர்களுக்கு மட்டுமே இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் எனவும் அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவுறுத்தலானது களப் பிரிவுகள் மற்றும் சிறப்பு பிரிவுகளில் பணியாற்றக்கூடிய அனைத்து அதிகாரிகள் காவலர்களுக்கு பொருந்தும். உயர் அதிகாரிகள் முதல் காவலர்கள் வரை இந்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் அந்த உத்தரவில் டிஜிபி தெரிவித்துள்ளார்.

