ETV Bharat / state

36 இன்ஸ்பெக்டர்கள் பணியிட மாற்றம் - டிஐஜி தர்மராஜன் உத்தரவு

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றி வரும் காவல் ஆய்வாளர்களை பணியிட மாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு வேலூர் சரகத்தில் 36 காவல் ஆய்வாளர்களை பணியிட மாற்றம் செய்து டிஐஜி தர்மராஜன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, வேலூர் சரகத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றி வந்த காவல் ஆய்வாளர்களை பணியிட மாற்றம் செய்ய, வேலூர் சரக டிஐஜி தர்மராஜன் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதன்படி மொத்தம் 36 காவல் ஆய்வாளர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதன்படி, வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் மதுவிலக்கு காவல் ஆய்வாளர் ரஜினிகுமார் திருவண்ணாமலை மாவட்ட குற்ற ஆவண காப்பகத்திற்கும், குழந்தைகள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் காஞ்சனா ஆரணி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கும், வேலூர் வடக்கு காவல் ஆய்வாளர் சீனிவாசன் செங்கம் காவல் நிலையத்திற்கும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், கே.வி.குப்பம் காவல் ஆய்வாளர் தமிழ்செல்வன் திருப்பத்தூர் டவுன் காவல் நிலையத்திற்கும், வேலூர் சைபர் கிரைம் காவல் ஆய்வாளர் ரஜினிகாந்த் வாழப்பந்தல் காவல் நிலையத்திற்கும், வேலூர் மதுவிலக்கு காவல் ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் வந்தவாசி காவல் நிலையத்திற்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

வேலூர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு-2 காவல் ஆய்வாளர் கிருஷ்ணவேனி ஆம்பூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கும், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் பழனிமுத்து ராணிப்பேட்டை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு–1 க்கும், மாவட்ட குற்ற ஆவண காப்பக காவல் ஆய்வாளர் கனிமொழி திருவண்ணாமலை கிராமிய அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதே போல், விரிஞ்சிபுரம் காவல் ஆய்வாளர் ராஜசேகர் திருவண்ணாமலை கிழக்கு காவல் நிலையத்திற்கும், நக்சல் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் ரோசலின் திருவண்ணாமலை டவுன் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கும், குடியாத்தம் தாலுகா காவல் ஆய்வாளர் சிவசங்கர் போளூர் காவல் நிலையத்திற்கும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: பாஜக கூட்டணியில் இணைகிறோம்; அதிமுகவுடன் நடப்பது பங்காளி சண்டை மட்டுமே - டிடிவி. தினகரன்

ராணிப்பேட்டை, அரக்கோணம், திருப்பத்தூர், ஆம்பூர், செங்கம், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பணியாற்றிய பல்வேறு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், குற்றப்பிரிவு, சைபர் கிரைம், நக்சல் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர்களும் வேலூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு பரஸ்பரமாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தேர்தல் பணிகளில் நியாயத்தன்மை, நடுநிலை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த பணியிட மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

TAGGED:

இன்ஸ்பெக்டர்கள் பணியிட மாற்றம்
VELLORE NEWS
VELLORE POLICE
DIG DHARMARAJAN
VELLORE INSPECTORS TRANSFER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.