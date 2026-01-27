ETV Bharat / state

பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் போராட்டம்

மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள நான்கு தொழிலாளர் சட்ட தொகுப்புகளை எதிர்த்து வரும் பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி நடைபெறும் அகில இந்திய பொது வேலைநிறுத்தத்தில் விவசாயத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் பங்கேற்பதாக அறிவித்துள்ளது.

விவசாய தொழிலாளர் சங்கம்
விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 5:48 PM IST

சென்னை: விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச கூலி சட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி நடைபெறும் பொது வேலைநிறுத்தத்தில் விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் கலந்து கொள்ள இருப்பதாக அறிவித்துள்ளனர்.

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கத் தலைவரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான எம்.சின்னதுரை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலை திட்டத்திற்கு மாற்றாக மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள விபி ஜிராம்ஜி திட்டத்தை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்.

இந்த திட்டத்தில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு 200 நாட்கள் வேலை வழங்கவும், 700 ரூபாய் கூலி வழங்க திட்ட கமிஷன் அளித்த பரிந்துரையை ஏற்று அமல்படுத்த வேண்டும். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதிச் சட்டத்தை என்ற அதே பெயரில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப் படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, இணையதளம் வாயிலாக குடியரசுத் தலைவருக்கு 10 லட்சம் மின்னஞ்சல் அனுப்பும் இயக்கத்தையும் நடத்த உள்ளோம்.

மேலும் விவசாய தொழிலாளர்கள் குறைந்தபட்ச கூலி சட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு மாநில அரசு தனி நல வாரியத்தையும், விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்கு என்று தனித் துறையையும் உருவாக்க வேண்டும். பிரதமர் நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ் குடியிருப்பு கட்ட வழங்கப்படும் ரூ.2.30 லட்சத்தை 10 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். அரசு நிலங்களில் வசிக்கும் விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்கு சிறப்பு திட்டம் அறிவித்து இலவச குடிமனைப் பட்டா வழங்க வேண்டும்.

இவற்றை வலியுறுத்தி வரும் பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் முன்பு தர்ணா போராட்டங்கள் நடைபெறும்.

மேலும் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள நான்கு தொழிலாளர் சட்ட தொகுப்புகளை எதிர்த்து மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் விவசாயிகள் சங்கங்கள் சார்பில் வரும் பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி நடைபெறும் அகில இந்திய பொது வேலை நிறுத்தம், மறியல் போராட்டம் ஆகியவற்றில் விவசாயத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் பங்கேற்கும்” எனக் கூறினார்.

