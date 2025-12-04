'வாழ்வாதாரமே போச்சு சார்'.... மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்த பயிர்களை காண்பித்து விவசாயிகள் கண்ணீர்!
மயிலாடுதுறையில் 16,000 ஹெக்டேரில் பயிரிடப்பட்ட பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளதாகவும், பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை கணக்கெடுக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் தெரிவித்தார்.
Published : December 4, 2025 at 5:33 PM IST
மயிலாடுதுறை: மழைநீரில் மூழ்கி முற்றிலுமாக சேதமடைந்ததை நெற்பயிர்களை அதிகாரிகளிடம் காண்பித்து, விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
'டிட்வா' புயல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வந்தது. இதனால் குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களில் மழை நீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள பல ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன. இந்நிலையில், மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.20,000 நிவாரணம் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். அதற்கான கணக்கெடுப்பு பணிகளும் தொடங்கியுள்ளன. அந்த வகையில், டெல்டா மாவட்டமான மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சேதமடைந்த விளைநிலங்கள் மற்றும் பயிர்களை கணக்கெடுக்கும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுக்கா சேத்தூர் ஊராட்சியில் ஏற்பட்ட பயிர்ச் சேதங்களை வேளாண் இணை இயக்குநர் சேகர், இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அப்போது, நடவு செய்து ஒரு மாதமே ஆகிய நெற்பயிர்கள், மழைநீரில் முற்றிலுமான மூழ்கி சேதமடைந்ததை, கணக்கெடுப்புக்கு வந்த அதிகாரிகளிடம் காண்பித்து விவசாயிகள் கண்ணீர் வடித்தனர்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் சேகர், “மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டு 68,450 ஹெக்டேர் நிலப் பரப்பில் சம்பா, தாளடி ஆகியவை சாகுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், 16,000 ஹெக்டேரில் பயிரிடப்பட்ட பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கியுள்ளன. தற்போது, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவுரையின்படி, மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது. இதை கிராம நிர்வாக அலுவலர், உதவி வேளாண்மை அலுவலர்கள் செய்து வருகின்றனர்.
மயிலாடுதுறையின் குத்தாலம் போன்ற பாதிப்பு குறைவான பகுதியில் உள்ள அதிகாரிகளை, அதிக பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் கணக்கெடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதனால் பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும். இந்த கணக்கெடுப்பின் முடிவில், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நிவாரணத் தொகை வரவு வைக்கப்பட்டும்.
அதே போல, நிலத்தின் உரிமையாளர் வேறொருவராக இருந்தாலும் சாகுபடி செய்து, நஷ்டம் அடைந்த விவசாயிகளுக்கே நிவாரணத் தொகை கிடைக்கும். அதற்காக புதிய செயலியில் வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடியில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு காப்பீடு இந்த மாதத்திற்குள் வந்து சேரும்” எனத் தெரிவித்தார்.