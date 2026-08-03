ETV Bharat / state

ஆக.6-ல் வேளாண் பட்ஜெட்; துறை செயலாளர், அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் வினோத் தீவிர ஆலோசனை

விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் தேவைகள் என்ன என்பதை நேரடியாக அறியும் நோக்கில், அமைச்சர் வினோத் தஞ்சாவூர், சேலம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகளை சந்தித்து கருத்துக்களை கேட்டறிந்தார்.

அமைச்சர் வினோத்
அமைச்சர் வினோத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 4:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை ஆக.6-ல் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள நிலையில், வேளாண் பட்ஜெட் தயாரிப்பு பணிகள் தொடர்பாக துறையின் செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் வேளாண் அமைச்சர் வினோத் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆக.5 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இக்கூட்டத்தொடரில் தவெக அரசின் முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.

இதையொட்டி, பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், செயல்பாட்டில் உள்ள திட்டங்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் துறைகளின் தேவைகள் குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், ஜூலை 2ஆம் தேதி முதல் துறைவாரியான ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி வந்தார்.

வருகிற ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதி வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

வேளாண் பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் தேவைகள் என்ன என்பதை நேரடியாக அறியும் நோக்கில், வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் தஞ்சாவூர், சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகளை சந்தித்து கருத்துக்களை கேட்டறிந்தார்.

அதுதொடர்பாக, வேளாண் துறை நிதிநிலை அறிக்கை தொடர்பாக நிபுணர்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரிடம் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக கருத்துகள் கேட்கப்பட்டன.

வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில், இன்று (ஜூலை 3) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் வினோத் தலைமையில் வேளாண்துறை செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் வினோத் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இதையும் படிங்க: வேளாண் பட்ஜெட் உரையை திருப்பதிக்கு கொண்டு சென்றது ஏன்? - சிரித்தபடி நழுவிச் சென்ற அமைச்சர்

பயிர்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், கூடுதல் குளிர்சாதனக் கிடங்குகள் அமைக்க வேண்டும், விவசாயத்திற்கு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும், கரும்பு, நெல் ஆதார விலையை உயர்த்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை விவசாயிகள் வைத்திருந்த சூழலில் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று இறுதிக்கட்ட ஆலோசனை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத் துறையின் நிதிநிலை அறிக்கையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அளித்துள்ள தேர்தல் வாக்குறுதிகள், வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டிய திட்டங்கள் இடம்பெறும் என வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் ஏற்கனவே கூறியிருந்த நிலையில், இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை
அமைச்சர் வினோத்
AGRI BUDGET 2026
MINISTER VINOTH
TN AGRICULTURE BUDGET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.