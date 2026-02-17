ETV Bharat / state

இடைக்கால வேளாண் பட்ஜெட்: விவசாயிகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புக்கள் என்னென்ன? முழு விவரம் இதோ...

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இதுவரை 186 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு ரூ.2,118 கோடி ஊக்கக்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம்
அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
சென்னை: கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இதுவரை சுமார் 2 லட்சம் புதிய இலவச மின்சார இணைப்புக்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இடைக்கால வேளாண் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

தமிழகத்தில் ஓரிரு மாதத்தில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இன்று இடைக்கால நிதி நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து இடைக்கால வேளாண் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார். வேளாண் பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறவிப்புக்கள், நிதி ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புக்கள் இடம்பெற்றிருந்தது. அவை வருமாறு,

பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கான அறிவிப்புக்கள்

  1. 'முதல்வரின் மண்ணுயிர் காத்து மன்னுயிர் காப்போம் திட்டம்' 2024-25 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்துப்பட்டது. இந்த திட்டம் ரூ.178 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு இதுவரை சுமார் 21.35 லட்சம் விவசாயிகள் பயன் பெற்றுள்ளனர்.
  2. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் 184 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பு, சுமார் 80 லட்சம் விவசாயிகளால் காப்பீடு செய்யப்பட்டது. காப்பீட்டு கட்டண மானியமாக ரூ.6,073 கோடி தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  3. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மாநிலத்தின் தனித்துவமான விளைபொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறுவதற்கான நவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இதுவரை 41 விளைபொருட்களுக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டன. இதில், 9 விளைபொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது.
  4. நெல் சாகுபடி பரப்பையும், உணவு தானிய உற்பத்தியையும் அதிகரிக்க கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காவேரி டெல்டா பகுதிகளில் மேட்டூர் அணை குறுவை சாகுபடிக்காக குறித்த காலங்களில் திறக்கப்பட்டது.
  5. குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு திட்டம் ரூ.482 கோடி செலவில் செயல்படுத்தப்பட்டது. இதனால், 19.51 லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்தனர்.
  6. 2025-26 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு முழுவதும் குறுவை பருவத்தில் 12.48 லட்சம் ஏக்கரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 3 லட்சம் ஏக்கர் கூடுதல் சாகுபடி பரப்பாகும்.
  7. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மொத்தம் 77,499 வேளாண் இயந்திரங்கள், கருவிகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
  8. இது தவிர 1,320 வேளாண் இயந்திர வாடகை மையங்களும் நிறுவப்பட்டன. இதற்கென மானியமாக மொத்தம் 783 கோடி ருபாய் வழங்கப்பட்டது.
  9. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இதுவரை சுமார் 2 லட்சம் புதிய இலவச மின்சார இணைப்புக்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், மொத்தமுள்ள 23.86 லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புக்களுக்கு இலவச மும்முனை மின்சாரம் வழங்குவதற்கென இதுவரை ரூ.33,904 கோடி நிதி செலவிடப்பட்டுள்ளது.
  10. தமிழ்நாட்டில் கூடுதலாக 3.48 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கிடைத்துள்ளது.
  11. தக்காளி, வெண்டை, கத்தரி, முருங்கை போன்ற காய்கறிகளின் விளைச்சல் பரப்பு 1 லட்சம் ஹெக்டேரில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
  12. மா, பலா, வாழை, கொய்யா, பப்பாளி போன்ற பழங்களின் சாகுபடி பரப்பு 36,555 ஹெக்டேரில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கென ரூ,72.47 கோடி மானியம் வழங்கப்பட்டு 48,580 விவசாயிகள் பலனடைந்துள்ளர்.
  13. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இதுவரை 186 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு ரூ.2,118 கோடி ஊக்கக்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  14. 2020-21 ஆம் ஆண்டினை ஒப்பிடுகையில் ஊக்கத்தொகை சன்ன ரக நெல்லுக்கு 123 சதவீதமும், சாதாரண ரக நெல்லுக்கு 162 சதவீதமும் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  15. வேளாண் கல்வியின் தரம் பெருமளவு உயர்த்தப்பட்டதன் காரணமாக தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டில் 74 சதவீதமாக இருந்த இளங்கலை மொத்த மாணவர் சேர்க்கை 2025ஆம் ஆண்டில் பெருமளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

