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வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை: முதலமைச்சர் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை

தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், நாளை வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை
வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 6:01 PM IST

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சென்னை: வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை நாளை (ஆகஸ்ட் 06) சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 05) முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் பொறுப்பேற்ற பின்னர் இன்று, முதன் முறையாக நிதிநிலை அறிக்கையை சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது. இதனைத் தொடர்ந்து நாளை வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில், வேளாண் அமைச்சர் ஆர்.வினோத் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட உள்ள புதிய திட்டங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின், வெற்றி தமிழகம் தொலைநோக்கு பார்வையில் இடம்பெற்றுள்ள வேளாண் துறை தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்புகளை செயல்படுத்துவது தொடர்பாகவும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.3,500 மற்றும் கரும்பு டன்னுக்கு ரூ.4,500 என்ற குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை நிர்ணயிப்பது, சொந்த விவசாய நிலம் கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் விதைப்பு கால நிதியாக ஆண்டுக்கு 15,000 ரூபாயை இரண்டு தவணைகளாக வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தொடர்ந்து, குத்தகை விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்கு உழவர் உரிமை அட்டை வழங்கி ஆண்டுதோறும் ரூ.10,000 நேரடி நிதியுதவி வழங்குவது உள்ளிட்ட அம்சங்களும் விவாதிக்கப்பட்டது. மேலும், பனைமரத்தை பாதுகாக்கப்பட்ட மரமாக அறிவிப்பது, தமிழ்நாட்டில் வேளாண் வானிலை அறிவியல் மையம் அமைத்து பயிர் சேதங்களை துல்லியமாக கண்காணிக்கும் நடைமுறையை உருவாக்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

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இதையடுத்து, 100 சதவீத பயிர்க் காப்பீடு வழங்குவது, துளித் துளித் தண்ணீர் திட்டத்தின் கீழ் சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கான மானியத்தை 75 சதவீதத்தில் இருந்து 90 சதவீதமாக உயர்த்துவது மற்றும் ராமநாதபுரம், விருதுநகர் மாவட்டங்களை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிப்பது போன்றவை குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், இயற்கை விவசாயம் மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மாதம் ரூ.2,000 ஊக்கத்தொகை வழங்குவது, தஞ்சாவூரில் நம்மாழ்வார் பெயரில் இயற்கை விவசாயக் கல்லூரி அமைப்பது, நீராட்சி திட்டம் மூலம் புதிதாக 5 லட்சம் விவசாயக் குளங்கள் அமைப்பது உள்ளிட்ட திட்டங்கள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

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வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை
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