பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி ஏமாற்று வேலை - டி.டி.வி. தினகரன்; விவசாயிகளுக்கு போட்ட பிச்சை என வேல்முருகன் காட்டம்
Published : May 26, 2026 at 11:23 AM IST
சென்னை: விவசாயிகளின் பயிர் கடன் தள்ளுபடி என்பதும் ஏமாற்று வேலை என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் மற்றும் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
டி.டி.வி. தினகரன் கண்டனம்
தவெக அரசின் மாதம் தோறும் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் என்ற பித்தலாட்டத்தை தொடர்ந்து இந்த விவசாய பயிர் கடன் தள்ளுபடி என்பதும் ஏமாற்று வேலையே என அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "5 ஏக்கருக்கு குறைவாக நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற பயிர்க்கடன்கள் முற்றிலுமாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தேர்தலுக்கு முன்பாக வாககுறுதியளித்த தவெக, ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் விவசாயிகள் பெற்ற கடன் தொகைக்கு ஏற்ப தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவித்திருப்பது ஒட்டுமொத்த குறு சிறு விவசாயிகளுக்கும் இழைக்கப்பட்ட துரோகம்.
இரண்டரை ஏக்கர் வரை சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள் சுமார் 3 லட்சம் வரை கடன் பெற்றிருக்கும் நிலையில், 50 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே முழுமையான தள்ளுபடி எனவும், ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிகமான கடன் பெற்றிருக்கும் விவசாயிகளுக்கு வெறும் 5000 ரூபாய் மட்டுமே தள்ளுபடி எனவும் அரசு அறிவித்திருப்பதற்கு டெல்டா பாசன விவசாய சங்க கூட்டமைப்பு தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளது.
தவெக அரசின் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி - மாதம் தோறும் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் என்ற பித்தலாட்டத்தை தொடர்ந்து இந்த விவசாய பயிர் கடன் தள்ளுபடி என்பதும் ஏமாற்று வேலையே.— TTV Dhinakaran (@TTVDhinakaran) May 26, 2026
எனவே, தேர்தலுக்கு முன்பாக தவெக வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ள வாக்குறுதியின்படி தமிழகம் முழுவதும் 5 ஏக்கருக்குக் குறைவாக நிலம் வைத்துள்ள குறு சிறு விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வலியுறுத்துகிறேன்" என அதில் கூறியுள்ளார்.
தவெக தலைவர் வேல்முருகன் கண்டனம்
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி என்ற பெயரில் சோறு போடும் விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு பிச்சை போட்டுள்ளது என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் பண்ருட்டி வேல்முருகன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், குற்றச்சாட்டி உள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான தமிழக அரசு நேற்று விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பயிர்க்கடனை குறு விவசாயி, சிறு விவசாயி, பெரு விவசாயி எனப் பிரித்து தள்ளுபடி தொகையை அறிவித்துள்ளது. பட்டவர்த்தமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், இது விவசாயிகளுக்கு பிச்சை போட்டதாகும். ஊருக்கெல்லாம் சோறு போடும் விவசாயிக்கு கடன் தள்ளுபடி என்ற பெயரில் தமிழக அரசு பிச்சை போட்டிருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது.
தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் முதல் உழவர்கள் பெற்ற பயிர்க்கடன்களில், குறு விவசாயிகளின் ரூ 50,000 வரையிலான பயிர்க்கடன்களை முழுமையாகவும், அதே அளவுக்கான சிறு விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களில் 50 விழுக்காட்டையும் தள்ளுபடி செய்து அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. 50,000 ரூபாய்க்கும் மேல் 1 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான கடன்களில் 5,000 ரூபாய் முதல் 40,000 ரூபாய் வரை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தள்ளுபடியின் கீழ் 1.5.2025 முதல் 28.2.2026 வரை கூட்டுறவு வங்கிகளில் பயிர்க்கடன் பெற்றுள்ள 14,22,555 விவசாயிகள் பயனடைவார்கள். இதனால் அரசுக்கு 2,044.46 கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில், “5 ஏக்கருக்கு குறைவாக நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கியுள்ள பயிர்க்கடன்கள் முற்றிலுமாக தள்ளுபடி செய்யப்படும். 5 ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கியுள்ள பயிர்க் கடன்களில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்படும்” என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதாவது குறு, சிறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையாகவும், பெரு விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதமும் தள்ளுபடி என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி மூலம் விவசாயிகளை கேவலப்படுத்தி பிச்சை போட்டுள்ளது.
மூலதனச் செலவு அதிகரிப்பு, இடுபொருள் விலையேற்றம், பருவநிலை மாற்றம், இயற்கைப் பேரிடர்கள், நீர் பற்றாக்குறை, விளைச்சல் குறைவு, போதுமான விலை கிடைக்காமை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் விவசாயிகள் பல்வேறு நெருக்கடிகளையும் வாழ்வாதாரச் சிக்கல்களையும் சந்தித்து வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில் இப்படிப்பட்ட தள்ளுபடி அறிவிப்பு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 4,473 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இச்சங்கங்களில் விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஏக்கர் கரும்பிற்கு சராசரியாக ரூ.60,000ம், நெல்லுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.36,000ம் பயிர்க்கடனாக வழங்கப்படுகிறது. இரண்டு ஏக்கர் கரும்பிற்கு பயிர்க்கடன் பெற்றிருந்தால் விவசாயிக்கு கிடைப்பது வெறும் ரூ.5,000 மட்டுமே. மூன்று ஏக்கர் நெல்லுக்கு பயிர் கடன் பெற்றிருந்தால் கிடைப்பதும் வெறும் ரூ.5,000 மட்டுமே. இதற்குப் பெயர் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அல்ல பிச்சை.
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு தள்ளுபடி செய்த பயிர்க்கடன் தொகை 12,000 கோடி ரூபாய். அதற்கு முன்பு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட தொகை 7,000 கோடி ரூபாய். ஆனால் தற்போது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ள கடனின் அளவு 2,000 கோடி ரூபாய் மட்டுமே.
திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக பதவியேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் காப்பாற்றுவார் என நம்பிக்கையோடு இருந்த விவசாயிகளுக்கு இது நம்பிக்கைத் துரோகமாக அமைந்துள்ளது.
விவசாயிகளுக்கு எவ்வித பயனும் அளிக்காத இந்த பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியது போலவோ அல்லது கடந்த கால ஆட்சிகளில் அறிவிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அளவுக்கு ஏற்றவாறு அறிவித்து செயல்படுத்த வேண்டும். தள்ளுபடி என்ற பெயரில் சோறு போடும் விவசாயிகளை பிச்சையிட்டு கேவலப்படுத்த வேண்டாம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.