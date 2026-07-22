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அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 6 பேர் ராஜினாமா விவகாரம்; மீண்டும் சபாநாயகரை சந்தித்த அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி

யாரை மீண்டும் கட்சியில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது பொதுச் செயலாளரின் முடிவுக்கு உட்பட்டது என அதிமுக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

சபாநாயகரை சந்தித்த அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
சபாநாயகரை சந்தித்த அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 5:11 PM IST

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சென்னை: ஆறு எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த விவகாரத்தில் சபாநாயகர் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பார் என நம்புவதாக அதிமுக எம்எல்ஏ அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து இன்று மனு அளித்த பிறகு, அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது அவர்கள், "அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த விவகாரம் தொடர்பாக, கட்சி தாவல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மனு தொடர்பாக சபாநாயகர் சில விளக்கங்களை கோரியிருந்த நிலையில், அதற்கான அனைத்து ஆவணங்கள், கட்சியின் அரசியலமைப்பு விதிகள் மற்றும் தேவையான விளக்கங்கள் அடங்கிய மனுவை இன்று நேரில் வழங்கியுள்ளோம். சட்டப்பேரவை விதிகளின்படி சபாநாயகர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என்ற முழு நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை விதிகளில் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கே தனிப்பட்ட அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற கட்சிகளின் சட்டமன்றத் தலைவர் அல்லது கொறடா போன்ற பதவிகள் நடைமுறையின் அடிப்படையில் மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. ஒரு அரசியல் கட்சி சட்டப்பேரவையில் குறிப்பிட்ட உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை பெற்றிருந்தால் மட்டுமே அதிகாரப்பூர்வ அரசியல் கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படும் இல்லையெனில் அது குழுவாக மட்டுமே கருதப்படும் என்பதே நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது.

அதிமுக என்பது புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். உருவாக்கிய இயக்கம், புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதா வளர்த்த கட்சியை தற்போது பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழிநடத்தி வருகிறார். கருத்து வேறுபாடுகள் எந்த அரசியல் கட்சியிலும் இயல்பானவை, ஜெயலலிதா தலைமையிலேயே கட்சியை விட்டு சென்ற பலர் பின்னர் மீண்டும் இணைந்த நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுள்ளது. தற்போதைய சூழலையும் அதிமுக உறுதியாக எதிர்கொள்ளும்.

யார் எந்தக் கட்சியில் சேர வேண்டும், யாரை மீண்டும் கட்சியில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது முழுமையாக கட்சித் தலைமையின் முடிவு செய்யும். அதிமுகவில் அந்த அதிகாரம் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே மட்டுமே உள்ளது.

ஜெயலலிதா தலைமை இருந்த போதே அதிமுகவின் 15 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில், 7 பேர் கட்சியை விட்டு வெளியேறிய சம்பவம் நடந்தபோதும் கட்சி பலவீனமடையவில்லை. அதுபோல தற்போதைய சூழலையும் அதிமுக வெற்றிகரமாக சமாளிக்கும்" எனத் தெரிவித்தனர்.

மேலும் பேசிய அவர், "சபாநாயரிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ள விளக்க மனுவில் அதிமுகவில் முதலில் ராஜினாமா செய்த நான்கு பேரும், பின்னர் ராஜினாமா செய்த இரண்டு பேரும் எந்த அடிப்படையில் பதவியை இழந்தனர் என்பது குறித்து விரிவான விளக்கங்களும், ஆவணங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவை விதிகளின்படி சபாநாயகர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது" எனவும் தெரிவித்தனர்.

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SPEAKER
ADMK
அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
AGRI KRISHNAMURTHY

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