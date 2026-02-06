ETV Bharat / state

'உழவர் சங்கமம் 2026' சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இனிப்பான செய்தி சொன்ன அதிகாரி

பாஸ்மதி மற்றும் பிற ரக அரிசிகள் இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு சுமார் 80 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானம் ஈட்டப்படுவதாக தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் செல்வராகன் கூறினார்.

கருத்தரங்கில் உரையாற்றும் டாக்டர் ஆர்.செல்வராகவன்
கருத்தரங்கில் உரையாற்றும் டாக்டர் ஆர்.செல்வராகவன் (ETV bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: உலக அளவில் வாழை ஏற்றுமதியில் இந்தியா முதலிடம் வகிப்பதாக தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் டாக்டர் ஆர்.செல்வராகவன் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் “உழவர் சங்கமம் 2026” வேளாண் கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கம் நேற்று தொடங்கியது. இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியை விஐடி பல்கலைக்கழக வேந்தர் ஜி. விஸ்வநாதன் துவக்கி வைத்தார்.

இந்த கருத்தரங்கில் வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பங்கேற்றனர். மேலும், வேளாண் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் மற்றும் வேளாண் துறை பேராசிரியர்கள் இணைந்து உருவாக்கிய பழங்களை அறுவடை செய்யும் புதிய கருவி நிகழ்ச்சியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் டாக்டர் ஆர்.செல்வராகவன், உலக அளவில் வாழை ஏற்றுமதியில் இந்தியா முதல் இடத்தில் உள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

வேளாண் கண்காட்சியை பார்வையிடும் விஐடி பல்கலை வேந்தர் ஜி.விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர்
வேளாண் கண்காட்சியை பார்வையிடும் விஐடி பல்கலை வேந்தர் ஜி.விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தின் மூலம் தற்போது 9 புதிய வாழை ரகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும், அதில் சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு புதிய வாழை ரகமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் கூறினார்.

இந்திய வேளாண்மை துறையில் பல்வேறு புதிய தொழில்நுட்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும், அவற்றை விவசாயிகள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்திய அவர், புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி மண்ணின் வளமையை பாதுகாப்பது அவசியம் என்றும் தெரிவித்தார்.

மேலும், கிராமங்களில் உள்ள மகளிர் சுயஉதவி குழுவினர் வாழைத்தண்டு மூலம் மூலிகைச் சாறு எடுத்து, மாதம் ரூ.5,000 முதல் ரூ.10,000 வரை வருமானம் ஈட்டலாம் என்றும், இதை சிறு தொழிலாக மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார். வாழையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்வேறு மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களை தயாரித்து நல்ல லாபம் பெற முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: குடியிருப்பு பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் விசிட்; அச்சம் வேண்டாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுரை!

விவசாயிகள் இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி மண்ணின் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்த அவர், அதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் வேளாண் துறையில் அதிகளவில் இருப்பதாகவும் கூறினார்.

இந்தியாவில் பாஸ்மதி மற்றும் பிற அரிசிகளை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து 50 பில்லியன் டாலர் (சுமார் 80 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்) வருமானம் ஈட்டப்படுவதாகவும், இது இந்திய விஞ்ஞானிகளின் ஆராய்ச்சியின் பயனாகும் என்றும் பெருமித்ம் தெரிவித்தார்.

முந்தைய காலத்தை விட தற்போது வேளாண்மையில் 6.6 சதவீதம் அதிக உற்பத்தி காணப்படுவதாகவும், சிறுதானியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் “சிறுதானிய ஆண்டு” கொண்டாடப்பட்டதன் விளைவாக, சிறுதானியங்கள் உலக அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளதாகவும் செல்வராகன் கூறினார்.

2023ஆம் ஆண்டு முதல் சிறுதானிய உற்பத்தி அதிகரித்து வருவதாகவும், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் சிறுதானிய உற்பத்தி அதிகமாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும், ரூ.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் திருப்பத்தூரில் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில் ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.

வேளாண்மை கண்காட்சியை முன்னிட்டு விழா மேடை அருகே கத்திரிக்காய், கேரட், மஞ்சள் பூசணியில் மயில் வடிவமைப்புகள், கருணைக்கிழங்கில் மாட்டு வண்டி, கேரட் மற்றும் பூசணியில் வாத்து, கொக்கு போன்ற காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த உருவாக்கங்கள் பார்வையாளர்களை பெரிதும் கவர்ந்தன.

இந்த கருத்தரங்கில் இந்திய உழவர் உரக் கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு மாநில விற்பனை மேலாளர் ந. சுரேஷ், வேளாண்மை விஞ்ஞானிகள், வேளாண்மை பேராசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

KATPADI VELLORE
VIT UNIVERSITY
BANANA FOR SUGAR PATIENT
வேலூர் வேளாண் கண்காட்சி
VELLORE AGRI EXPO

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.