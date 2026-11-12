50 வயதை கடந்த பெண் வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெற்று கொள்ள அனுமதி - நீதிமன்றம் உத்தரவு!
மருத்துவக் காரணங்களால் ஏற்பட்ட தாமதத்தைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் வயது வரம்பைப் பயன்படுத்துவது சட்டத்தைப் பின்னோக்கிப் பொருந்தச் செய்வதாக அமைந்து விடும் என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : November 12, 2026 at 7:07 PM IST
சென்னை: 50 வயதை கடந்ததால் வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பை இழந்த பெண்ணுக்கு, மருத்துவச் சிகிச்சையில் ஏற்பட்ட தாமதத்தை கருத்தில் கொண்டு அந்த வாய்ப்பை வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையைச் சேர்ந்த மாலா - ராமகிருஷ்ணன் தம்பதிக்கு திருமணமாகி 18 ஆண்டுகளாகியும் குழந்தை இல்லை. இதனால், 2013-ம் ஆண்டு முதல் செயற்கைக் கருத்தரிப்பு சிகிச்சை பெற்று வந்தனர். 2019-ம் ஆண்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட கருக்களை உறைய வைத்துப் பாதுகாத்தனர். தொடர்ந்து ஏற்பட்ட கருச்சிதைவு மற்றும் மருத்துவச் சிக்கல்களால் இந்த பணி தடைபட்டது.
இந்த நிலையில், 2025 ஜனவரியில் இயற்கையாக உருவான கர்ப்பம் மருத்துவரீதியாகக் கலைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கணவரின் உயிரணு மற்றும் மூன்றாம் நபரின் கருமுட்டையைப் பயன்படுத்தி வாடகைத் தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள முடிவு செய்தனர். ஆனால், அதற்குள் மாலாவுக்கு 50 வயது கடந்ததால் வாடகைத் தாய் மூலம் சிகிச்சையை தொடர மருத்துவத்துறையால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, மருத்துவத் துறையின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தம்பதி தாக்கல் செய்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி டி.பரத சக்ரவர்த்தி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தம்பதி சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பி.அகிலேஷ், "வாடகைத்தாய் சட்டம் 2021 அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பே செயற்கைக் கருத்தரிப்பு சிகிச்சையை தொடங்கி, கருக்களையும் உறைய வைத்துள்ளதால், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின்படி அவர்களது குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் உரிமை உள்ளது" என வாதிட்டார்.
ஆனால், "செயற்கைக் கருத்தரிப்பு சிகிச்சை தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும், சட்டம் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு வாடகைத்தாய் முறை தொடங்கப்படவில்லை என்பதால், மனுதாரருக்கு 50 வயது உச்சவரம்பு பொருந்தும்" என அரசு வழக்கறிஞர் ஜே. வி.சக்தி பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி, "செயற்கைக் கருத்தரிப்பு சிகிச்சையை 2013-ம் ஆண்டிலேயே தொடங்கியதுடன், 2019-ம் ஆண்டிலேயே கருக்களை உறைய வைத்துள்ளதால், குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் தம்பதியினரின் விருப்பமும் உரிமையும் உறுதியாகியுள்ளது.
மருத்துவக் காரணங்களால் ஏற்பட்ட தாமதத்தைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் வயது வரம்பைப் பயன்படுத்துவது சட்டத்தைப் பின்னோக்கிப் பொருந்தச் செய்வதாக அமைந்து விடும்.
எனவே, மாலாவுக்கு 50 வயது கடந்திருந்தாலும், அவர்கள் அணுகும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை, வாடகைத்தாய் முறைக்கான கோரிக்கையை சட்ட விதிகளின்படி பரிசீலித்து, உரிய நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.