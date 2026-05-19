கோயம்பேட்டில் இருந்து மீண்டும் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும்; புதிய அரசுக்கு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
தமிழ்நாட்டில் VLTD சாதனங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்டிக்கர் விற்பனையில் விலை முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் குற்றம்சாட்டி உள்ளது.
Published : May 19, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம் சென்னை கோயம்பேட்டில் இன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சங்கத்தின் தலைவர் அ.அன்பழகன், செயலாளர் தாரை.திருஞானம், பொருளாளர் தாஜுதீன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் அனைத்து செயற்குழு உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர். அக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய தீர்மானங்கள்:
1. தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைத்திருக்கும் ஆட்சியின் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் பெருமக்களுக்கு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சார்பாக வாழ்த்துகள்.
2. தமிழ்நாட்டில் நகரங்களுக்கிடையேயான பயணிகள் போக்குவரத்து சேவையில் சுமார் 70% தேவையை ஆம்னி பேருந்துகள் பூர்த்தி செய்து வருகின்றன. இந்நிலையில், தென்தமிழ்நாட்டிற்கு செல்லும் பயணிகள் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மட்டுமே பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை காரணமாக, மத்திய மற்றும் வடசென்னை மக்களுக்கு கடும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. கிளாம்பாக்கம் செல்ல மட்டும் 2 மணி நேரம் வரை பயணம் செய்ய வேண்டியதுடன், அதற்கான செலவும் பல நேரங்களில் பேருந்து கட்டணத்தை விட அதிகமாகிறது.
மேலும், அரசு பேருந்துகள் பல்வேறு இடங்களில் இயங்குவதால் போக்குவரத்து நெரிசலும் பொதுமக்களின் சிரமமும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, ஒரு கோடி பயணிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு கிளாம்பாக்கம், மாதவரம், குத்தம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பேருந்து நிலையங்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டாலும், சென்னை மாநகரின் மையப்பகுதியில் மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையமாக கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை மீண்டும் ஒரு பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ செயல்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது மக்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.
3.தமிழகத்தில் வாகனங்களில் பொருத்தப்பட வேண்டிய VLTD (Vehicle Location Tracking Device) எனப்படும் வாகனங்களை நேரடியாக கண்காணிக்கும் AIS-140 அங்கீகார சாதனங்கள், தமிழகத்தில் ரூ.14,000 முதல் ரூ.18,000 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆனால், இதே தரநிலையிலான சாதனங்கள் அண்டை மாநிலங்களில் ரூ.6,000 முதல் ரூ.7,000 வரையிலேயே விற்கப்படுகிறது. இந்த விஷயத்தில் அரசு உரிய ஆய்வு மேற்கொண்டு, முறைகேடுகளை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதேபோல், வாகனங்களில் ஒட்டப்பட வேண்டிய 3M போன்ற பிரதிபலிப்பு (reflective) ஸ்டிக்கர்கள் வெளிச்சந்தையில் சுமார் ரூ.1,500 அளவிலேயே கிடைக்கின்றன. ஆனால், போக்குவரத்துத் துறையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சில நிறுவனங்கள் அதே பொருளை ரூபாய் 4000-க்கு விற்பனை செய்கின்றன. இந்த விலை வேறுபாடுகள் குறித்தும் அரசு உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு, நியாயமான விலை நிர்ணயத்தை உறுதி செய்து, வாகன உரிமையாளர்களின் நலனை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
4. அண்டை மாநிலங்களான கர்நாடகா (KA), கேரளா (KL), ஆந்திரப் பிரதேசம் (AP), தெலங்கானா (TS), புதுச்சேரி (PY) ஆகிய பகுதிகளில் பதிவு செய்யப்பட்டு, AITP (All India Tourist Permit) பெற்று, மத்திய அரசின் விதிமுறைகளின்படி AITP வரி செலுத்தி தமிழகத்திற்கு இயக்கப்படும் ஆம்னி பேருந்துகள், நடைமுறையில் மீண்டும் தனியாக மாநில சாலை வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தபோதிலும், சில இடங்களில் ஒரு சில போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் ஆம்னி பேருந்துகளை வழிமறித்து, பயணிகளுடன் பல மணி நேரம் சாலையில் நிறுத்தி காலதாமதம் ஏற்படுத்துவதுடன், தமிழக சாலை வரி செலுத்துமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர்.
இதனால் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கும், தாமதத்திற்கும் உள்ளாகி, பொதுப் போக்குவரத்து சேவையின் நம்பகத்தன்மையும் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, தேவையற்ற சோதனை, தாமதம் மற்றும் பயணிகள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செயல்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், விதிமுறைகளை மீறி தவறான முறையில் செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி, தேவையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்பன உள்ளிட்ட ஏழு தீர்மானங்கள் இந்தக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.