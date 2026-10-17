போக்சோ வழக்கு - 2 நாள் போலீஸ் காவல் முடிந்து ஜெம் வீரமணி சிறையில் அடைப்பு
புழல் சிறையில் இருந்து காணொலி மூலம் நீதிபதி பத்மா முன் ஜெம் வீரமணி ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
Published : October 17, 2026 at 10:30 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் வீரமணிக்கு இரண்டு நாள் போலீஸ் காவல் விசாரணை முடிந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகள் வன்கொடுமை புகாரில் வீரமணி மீது இதுவரை 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட போக்சோ வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவர சில காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் முயற்சி மேற்கொண்டதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் சிலருக்குத் தொடர்பு இருப்பதாகவும், வழக்கை முடிப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் கைமாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்தப் புகார்களின் உண்மைத்தன்மையைக் கண்டறிய சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாகச் சென்னை முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண் ஐ.பி.எஸ். உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக சென்னையைச் சேர்ந்த சிறுமியின் தாயார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இரண்டாவதாக ஒரு வழக்கு (குற்ற எண் 11/2026) அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த வழக்கில் கடந்த 7-ஆம் தேதி வீரமணி கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இரண்டாவது வழக்கில் அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க கோரி, சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் காவல் துறை மனு தாக்கல் செய்தது. வீரமணியை ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும், வீரமணியுடன் யார் யாருக்கு தொடர்பு என்பது குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் காவல் துறையின் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எஸ்.பத்மா, இரண்டாவது வழக்கில் வீரமணியை 2 நாள் காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதித்து உத்தரவிட்டார். வீரமணியிடம் வியாழக்கிழமை இரவு 7.30 மணி முதல், சனிக்கிழமை இரவு 7.30 மணி வரை விசாரணை நடத்தலாம் எனவும், விசாரணை முடிந்து சனிக்கிழமை (அக் 17) நீதிமன்றத்தில் ஆஜார்படுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, வீரமணியை இரண்டு நாள் புழல் சிறை வளாகத்தில் வைத்து காவல் துறையினர் விசாரணை செய்தனர். பின்னர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, புழல் சிறையில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நீதிபதி பத்மா முன் அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். பின்னர், வீரமணியை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, அவர் புழல் சிறையில் மீண்டும் அடைக்கப்பட்டார்.