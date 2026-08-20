அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிரான வழக்கில் விசாரணை தொடரும்: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
விருப்பம் இல்லாத ஒருவரை கட்டாயப்படுத்தி சமரசம் செய்து கொள்ளுங்கள் என உத்தரவிட முடியாது என உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 20, 2026 at 4:07 PM IST
சென்னை: புகாரளித்தவருக்கு சமரசத்தில் விருப்பம் இல்லாததால் அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிரான குற்ற வழக்கு விசாரணை தொடர்ந்து நடத்தப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி புதுச்சேரி, எழில் நகரில் வசித்து வரும் அவரது அண்ணன் மரிய குலோத் வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று அவரையும், அவரது மனைவி கெரோலினையும் தாக்கியதாக லாஸ்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
புதுச்சேரி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கை ரத்து செய்யவும், விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக விலக்கு அளிக்கக் கோரியும் அமைச்சர் மரிய வில்சன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம், இருவருக்குமான பிரச்சனையை சமரச தீர்வு மையத்தை அணுகி தீர்வு காணுமாறு கடந்த ஜூன் 9-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது.
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, நான்கு முறை சமரச தீர்வு மையத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடந்த நிலையிலும் இருதரப்பினருக்கும் இடையே சமரசம் எட்டப்படவில்லை. இதனால் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தொடர்ந்த வழக்கு, உயர்நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், புகார் அளித்த கெரோலினின் விருப்பத்தை நேரில் ஆஜராகி தெரிவிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதன்படி, இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கெரோலின் நேரில் ஆஜராகி, "நீதிமன்றம் சமரசமாக செல்ல அறிவுறுத்தியதால் சமரசத்துக்கு சென்றேன். சமரசம் செய்வதற்கு விருப்பமா? இல்லையா? என நீதிமன்றம் என்னிடம் கேட்கவில்லை.
எனது விருப்பத்தை கேட்காமல் சமரச மையத்துக்கு வழக்கை மாற்றியது உயர்நீதிமன்றம். நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதால் வேறு வழியின்றி சமரசத்திற்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. சுய விருப்பத்துடன் சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடவில்லை" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அமைச்சர் மரிய வில்சன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஒவ்வொரு முறையும் சமரச மையத்தில் மாற்றி மாற்றி முடிவை தெரிவித்துள்ளனர். சமரசத்தில் விருப்பம் இல்லை என்பதையும் தெளிவாக அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை" என வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவருக்கு சமரசம் செய்ய விருப்பமில்லை என்றால், சமரசம் செய்வதில் எந்த பயனும் இல்லை. யாரையும் சமரசத்துக்கு செல்லுங்கள் என கட்டாயப்படுத்த முடியாது.
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எனவே அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிரான குற்ற வழக்கு விசாரணை, உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் என தெரிவித்து, விசாரணையை வருகிற ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.
மேலும், அமைச்சர் மரியவில்சனுக்கு எதிராக புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்கு விசாரணைக்கு அவர் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளித்தும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.