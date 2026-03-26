மாம்பழம் சின்னம் விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது - தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டம்
ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தான் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டதே தவிர, இந்த விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தன்னிச்சையாக எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 26, 2026 at 4:29 PM IST
சென்னை: தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான பிறகு மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
கட்சி மற்றும் சின்னத்துக்கு உரிமைக்கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணிக்கு இடையே சட்ட போராட்டம் நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையே, ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கட்சியும், மாம்பழம் சின்னமும் அன்புமணி தரப்புக்கே சொந்தம் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. இதையடுத்து மாம்பழம் சின்னத்தை சட்டமன்ற தேர்தலில் முடக்கக்கோரி நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கு மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது பாமக பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ராமதாஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால், சின்னத்தை அவருக்கே ஒதுக்க வேண்டும் என வழக்கு தொடர்ந்திருக்கலாமே? அதைவிடுத்து, கட்சியில் பிரச்சனை இருப்பதால் நேரடியாக மாம்பழம் சின்னத்தை கேட்க முடியாமல், சின்னத்தை முடக்க வேண்டும் என வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். பல உண்மைகளை மறைத்து நிறுவனர் ராமதாஸ் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து வடிவேல் ராவணன், '' சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் அறிவிப்பு மற்றும் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. ராமதாஸுக்கு என கட்சி அலுவலகம் இல்லாத நிலையில் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் இருந்து தான் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ராமதாஸ் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். தேனாம்பேட்டை அலுவலகத்தில் இருந்து எந்த கடிதமும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எழுதவில்லை. பின்னர் எப்படி தேனாம்பேட்டை முகவரியை பாமக கட்சி அலுவலகமாக ஏற்க முடியும்? நாளை மற்றொரு பிரிவினர் தாங்கள் தான் உண்மையான பாமக என உரிமை கோரினால், நிலைமை என்னாகும்? அதே நிலையில் தான் ராமதாஸ் தற்போது உள்ளார்.
ராமதாஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கவில்லை. அப்படி இருக்கும்போது தன்னை தன்னிச்சையாக தலைவர் என அறிவித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். புதுச்சேரியில் பாமக சார்பில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, மனுக்களை தேர்தல் அதிகாரியால் அது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது'' என வாதிட்டார்.
அப்போது தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபால், ''2025 மே மாதம் பாமகவிற்கு சின்னம் கேட்டு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில் மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது. ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தான் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தன்னிச்சையாக எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது'' என தெரிவித்தார்.
