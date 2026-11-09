தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து ஊர் திரும்பும் விமான பயணிகளுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி
தூத்துக்குடி - சென்னை விமானத்திற்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.7,045 இருந்த நிலையில், இன்று ரூ.17,639 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
Published : November 9, 2026 at 1:15 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை முடித்து பொதுமக்கள் சென்னை திரும்பி வரும் நிலையில், உள்நாட்டு விமானங்களில் கட்டணம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை சொந்த ஊர்களில் கொண்டாடுவதற்காக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வசிக்கும் வெளியூரை சேர்ந்தவர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக ரயில்கள், பேருந்துகள், கார்கள், விமானங்களில் சொந்த ஊர் நோக்கி புறப்பட்டு சென்றனர்.
இந்த நிலையில் தீபாவளி பண்டிகை நேற்று (நவம்பர் 8) முடிவடைந்த நிலையில், இன்றுடன் (நவம்பர் 9) அரசு விடுமுறையும் முடிவடைகிறது. இதனை தொடர்ந்து, நாளை முதல் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் வழக்கம் போல் செயல்பட தொடங்க உள்ளன. இதையடுத்து வெளியூர்களுக்கு சென்றவர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இன்று காலை முதலே சென்னைக்கு திரும்பி வந்து கொண்டு இருக்கின்றனர்.
அவர்களின் பலர் விமானங்களில் சென்னைக்கு திரும்பி வருவதால் வெளியூர்களிலிருந்து, சென்னைக்கு வரும் உள்நாட்டு விமானங்களில் இருக்கைகள் அனைத்தும் மிக வேகமாக நிரம்பின. இந்நிலையில், இன்று மாலை மற்றும் இரவு வரும் விமானங்கள் அனைத்திலும் டிக்கெட்டுகள் இல்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி, மதுரை, திருச்சி, கோவை, சேலம் உள்ளிட்ட நகர்களிலிருந்தும், வடமாநிலங்களான டெல்லி, கொல்கத்தா, மும்பை, அகமதாபாத், புவனேஸ்வர் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து, சென்னைக்கு வரும் விமான டிக்கெட் கட்டணங்கள், பல மடங்கு அதிகரிப்பால், பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
- தூத்துக்குடி - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.7,045, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.17,639
- மதுரை - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.4,673, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.11,877
- திருச்சி - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.4,954, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.14,666
- கோவை - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.4,350, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.6,870
- சேலம் - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.3,832, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.13,098
- டெல்லி - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.10,167, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.15,100
- கொல்கத்தா - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.7,681, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.9,048
- மும்பை - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.6,160, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.11,808
- அகமதாபாத் - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.7,470, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.21,944
- புவனேஸ்வர் - சென்னைக்கு சாதாரண நாட்களில் கட்டணம் ரூ.7,199, ஆனால் இன்றைய கட்டணம் ரூ.26,209
அதேபோல், அனைத்து உள்நாட்டு வழித்தடங்களிலும் சென்னைக்கு வரும் விமானங்களில் விமான கட்டணங்கள், பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளன.
ஆனாலும் சென்னையில் நாளை பணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதால் விமான கட்டணங்கள் உயர்வைப் பற்றி யோசிக்காமல் பயணிகள் கூட்டம் கூட்டமாக விமானங்களில் சென்னைக்கு திரும்பி கொண்டு இருக்கின்றனர்.