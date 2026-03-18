ETV Bharat / state

சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்

காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை சிபிஐ தன்னிடம் விசாரணை நடத்தியதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 11:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சிபிஐ தன்னிடம் கேட்ட கேள்விகளுக்கு முறையான பதிலை அளித்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர் துயரச் சம்பவம் குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று மூன்றாவது முறையாக ஆஜராகி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை விளக்கம் அளித்திருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், கரூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வுமான செந்தில் பாலாஜி, டெல்லி சென்று சிபிஐ அதிகாரிகள் முன்பு நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார்.

விசாரணைக்கு பிறகு சென்னை திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "கடந்த 2025-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 27-ம் தேதி அன்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற பரப்புரைக் கூட்டத்தில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து சிபிஐ அதிகாரிகள் சில கேள்விகளை முன் வைத்தனர். அந்த கேள்விகளுக்கு முறையான பதில்களை வழங்கியுள்ளேன்.

சிபிஐயிடம் நான் அளித்த விளக்கத்தை பொதுவெளியில் கூறினால் முறையாக இருக்காது. முறையான கேள்விகளுக்கு முறையான பதில்களை வழங்கியுள்ளேன். காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை சிபிஐ என்னிடம் விசாரணை நடத்தியது. சிபிஐ அதிகாரிகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் என்னை அழைத்து அவர்கள் விசாரணை நடத்தியிருக்கலாம். மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராவது குறித்து அவர்கள் என்னிடம் எதுவும் கூறவில்லை.

கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிந்த உடனேயே திமுகவினர் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகளை தொடங்கிவிட்டனர். திமுக இளைஞரணி மாநாடு, மகளிர் அணி மாநாடு, பூத் கமிட்டி மாநாடு, நிறைவாக திருச்சியில் மாநில அளவில் 10 லட்சம் பேர் கலந்து கொண்ட மாநாடு என தொடர்ச்சியாக தேர்தல் பணிகளில் வேகமாகச் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறோம்.

எனவே, மற்றவர்களின் கருத்துகள் குறித்து நாங்கள் ஆலோசிக்க வேண்டிய அவசியமோ, சிந்திக்க வேண்டியதோ இல்லை. களத்தில் மக்கள் வாக்களிக்கத் தயாராக இருக்கின்றனர். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் என்பது தொடர்ந்து 2-வது முறையாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி அமைவதற்கான சூழல் அமைந்துள்ளது. மக்கள் வாக்களிக்க தயாராக உள்ளனர். மக்களைச் சந்திக்க கூடிய பணிகளை சிறப்பாக நாங்கள் முன்னெடுத்து உள்ளோம். தேர்தலை நோக்கி நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

செந்தில் பாலாஜி
கரூர் துயரச் சம்பவம்
DELHI
CBI OFFICERS
DELHI CBI OFFICE SENTHIL BALAJI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.