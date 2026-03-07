ETV Bharat / state

மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களின் சொத்து மதிப்பு என்ன?

திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், கிறிஸ்டோபர் திலக், எல்.கே.சுதீஷ், தம்பிதுரை, அன்புமணி ஆகியோர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடுகின்றனர்.

மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கு வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்த திருச்சி சிவா
மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கு வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்த திருச்சி சிவா (ETV Bharat Tamilnadu)
சென்னை: மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரம் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் காலியாகும் 37 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திருச்சி சிவா, என்.ஆர் இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என். கனிமொழி சோமு, தம்பிதுரை, மற்றும் ஜி.கே.வாசன் ஆகிய ஆறு பேரின் பதவிக்காலம் ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.

தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், கடந்த 5ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது. இந்த மாநிலங்களவை தேர்தலில் 34 எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தால் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இச்சூழ்நிலையில், திமுக சார்பாக 4 பேரும், அதிமுக சார்பாக 2 பேரும் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புள்ளது.

மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கு வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்த அன்புமணி
மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கு வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்த அன்புமணி (ETV Bharat Tamilnadu)

திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், காங்கிரஸ் கட்சியின் கிறிஸ்டோபர் திலக் மற்றும் தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் ஆகியோரும், அதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை மற்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ஆகியோரும் கடந்த 5ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர். இதேபோல சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் அக்னி ஆழ்வார், இசக்கிமுத்து, கந்தசாமி, சாமிநாதன், பத்மராஜன், மேஷாக் கிருபாகரன், ராஜா ஆகியோர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.

வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் சொத்து விவரங்கள் அடங்கிய பிரமாண பத்திர நகல்களை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், 2 கோடியே 18 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகளும், 3 கோடியே 86 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அசையா சொத்துகளும், கையிருப்பில் 6 லட்ச ரூபாய் தன்னிடம் உள்ளதாக திமுகவின் திருச்சி சிவா தனது பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேபோல கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் 22 லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகளும், 3 கோடியே 80 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அசையா சொத்துகளும், கையிருப்பில் 90 ஆயிரம் ரூபாயும் உள்ளதாக கூறியுள்ளார். காங்கிரசின் கிறிஸ்டோபர் திலக், தன்னிடம் 9 லட்சத்து 22 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகளும், ஒரு கோடியே 7 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளும், கையிருப்பில் 15 ஆயிரம் ரூபாயும் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தேமுதிக பொருளாளரான எல்.கே.சுதீஷ், 11 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகளும், 28 கோடியே 16 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அசையா சொத்துகளும், கையிருப்பில் 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார். அதிமுக வேட்பாளரான தம்பிதுரை, 38 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகள், 6 லட்சத்து 59 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான அசையா சொத்துகளும், கையிருப்பில் 50 ஆயிரம் ரூபாயும் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக தலைவர் அன்புமணி ஒரு கோடியே 52 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகள், 6 லட்சத்து 85 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளும், கையிருப்பில் 50 ஆயிரம் ரூபாயும் உள்ளதாகவும் பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

