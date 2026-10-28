அடையாரில் இளைஞர் படுகொலை- 6 மணி நேரத்திற்குள் 3 பேர் கைது
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், குற்றச் செயல்களைத் தடுக்கவும் சென்னை பெருநகர காவல்துறை தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது
Published : October 28, 2026 at 8:43 PM IST
சென்னை: அடையாறில் பட்டப்பகலில் ஆட்டோவை வழிமறித்து இளைஞர் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 3 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை மயிலாப்பூர் பகுதியில் ராமகிருஷ்ணாபுரம், 4- வது தெருவில் வசித்து வந்தவர் மைத்ரேயன் (வயது 25). இவர் மயிலாப்பூர் E-1 காவல் நிலையத்தில் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியாக உள்ளார். இவர் மீது குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. வழக்கம்போல் நேற்று (அக்.27) காலை மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று மைத்ரேயன் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
பின்னர், காலை 11.00 மணியளவில் தனது ஆட்டோவில் திருவான்மியூர் நோக்கிச் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, அடையாறு, இந்திரா நகர் மெயின் ரோட்டில் ஆட்டோ சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 3 பேர் கொண்ட கும்பல், அந்த ஆட்டோவை வழிமறித்து மைத்ரேயனை கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பித்துச் சென்றுவிட்டது.
🚔 முன்விரோதம் காரணமாக கொலை | 6 மணி நேரத்தில் 3 பேர் கைது 📍 அடையார் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், முன்விரோதம் காரணமாக ஒருவரைக் கத்தியால் தாக்கிக் கொலை செய்த வழக்கில், சம்பவம் நடந்த 6 மணி நேரத்திற்குள் 3 நபர்களை அடையார் காவல் குழுவினர் கைது செய்தனர். ⚖️ சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 🚨 பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், குற்றச் செயல்களைத் தடுக்கவும் சென்னை பெருநகர காவல்துறை தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 📍 Adyar Police arrested three persons within six hours of the incident in connection with a murder case involving a knife assault motivated by previous enmity. #GreaterChennaiPolice #ChennaiPolice #Adyar #CrimePrevention #PublicSafety— GREATER CHENNAI POLICE -GCP (@chennaipolice_) October 28, 2026
இந்த தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த மைத்ரேயனை, அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த அடையார் காவல்துறையினர், மைத்ரேயனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், கொலை வழக்குப் பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை சேகரித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இதனிடையே, அடையார் காவல் துணை ஆணையர் மேற்பார்வையில் உதவி ஆணையர், அடையார் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஆகியோர் அடங்கிய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கொலையாளிகளைத் தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர், ராமகிருஷ்ணாபுரத்தைச் சேர்ந்த ஜீவானந்தம் (வயது 20), மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்த சூர்யா (வயது 19), டுமில் குப்பத்தைச் சேர்ந்த விக்கி (வயது 19) ஆகிய மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர்.
கைதானவர்களிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். விசாரணைக்கு பிறகு மூன்று பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்படவுள்ளனர்.
விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்
காவல்துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், "மைத்ரேயனுக்கும், ஜீவானந்தத்துக்கும் இடையே யார் பெரியவர் என்ற ஆதிக்கப் போட்டி இருந்துள்ளது. இதனால் இருவருக்கும் இடையே பல மாதங்களாக முன் விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது. இந்த பிரச்சனையின் தொடர்ச்சியாக ஜீவானந்தத்தை மைத்ரேயன் வெட்டிக் காயப்படுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கு பழிவாங்கும் நோக்கில் மைத்ரேயன் கொலைச் செய்யப்பட்டுள்ளார்" என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை
அடையார் கொலை சம்பவம் குறித்து சென்னை பெருநகர காவல்துறை தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "அடையார் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் முன்விரோதம் காரணமாக ஒருவரைக் கத்தியால் தாக்கி கொலை செய்த வழக்கில், சம்பவம் நடந்த 6 மணி நேரத்திற்குள் 3 நபர்களை அடையார் காவல் குழுவினர் கைது செய்தனர்.
சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், குற்றச் செயல்களைத் தடுக்கவும் சென்னை பெருநகர காவல்துறை தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.