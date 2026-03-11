சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு - உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர்கள் கேண்டீன் மூடல்
போர் காரணமாக வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் கச்சா எண்ணெயின் விலை உயர்ந்து, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கும் ஓட்டல்கள் மற்றும் உணவு விடுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் வணிக கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : March 11, 2026 at 5:26 PM IST
சென்னை: கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் செயல்பட்டு வந்த வழக்கறிஞர்கள் கேண்டீன் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது. இதனால் நீதிமன்றத்திற்கு வந்த வழக்கறிஞர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் காவல் துறையினர் அவதிக்குள்ளாகினர்.
மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் நடந்து வரும் போர், இந்தியாவில் உள்ள இல்லத்தரசிகளின் சமையலறைகளிலும், உணவகங்களிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. போர் காரணமாக, வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்துள்ளதுடன், கச்சா எண்ணெய் வரத்தும் குறைந்துள்ளது.
இதனால் நாடு முழுவதும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கும் ஓட்டல்கள் மற்றும் உணவு விடுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் வணிக கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் உள்ள உணவகங்களில் வழக்கமாக தயாரிக்கப்படும் உணவு வகைகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் மற்றும் வேலைக்குச் செல்லும் இளைஞர்கள் தங்கியுள்ள பிஜி விடுதிகளிலும் டீ, காபி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சில உணவகங்கள், விறகு அடுப்புக்கு மாறியுள்ளன. வீடுகளிலும் சமையல் சிலிண்டர் சீக்கிரம் தீராமல் இருக்க, மாற்று ஏற்பாடாக இன்க்ஷன் அடுப்பு மற்றும் விறகு அடுப்புகளை பயன்படுத்துவது குறித்து இல்லத்தரசிகள் பரிசீலித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையே, வர்த்தக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து ஆராய 3 பேர் கொண்ட குழுவை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கறிஞர் கேண்டீனில் முழு சாப்பாடு இன்று (மார்ச் 11) விற்பனை செய்யப்படவில்லை. மாறாக, டிபன், வெரைட்டி ரைஸ் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. இரண்டு தளங்களில் செயல்படும் கேண்டீனில், முதல் தளத்தில் டிபன் மற்றும் வெரைட்டி ரைஸ் வகைகள் பரிமாறப்படும். இரண்டாவது தளத்தில் சாப்பாடு வழங்கப்படும்.
இதையும் படிங்க: தென் மாவட்டங்களுக்கு 'ஷாக்' - வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் உற்பத்தியை நிறுத்திய பாரத் பெட்ரோலியம்
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, இரண்டாவது தளம் மூடப்பட்டு, முதல் தளத்தில் மட்டுமே கேண்டீன் இயங்கியது. இதனால், மதிய உணவுக்காக கேண்டீன் வந்த வழக்கறிஞர்கள், பொதுமக்கள் காவல் துறையினர், வேறு வழியின்றி டிபன் மற்றும் வெரைட்டி ரைஸ்களை சாப்பிட்டுச் சென்றனர். இதன் காரணமாக முதல் தளத்தில் கூட்டம் அதிகரித்து, டிபன், வெரைட்டி ரைஸ் வகைகள் வழக்கத்துக்கு முன்பே தீர்ந்து விட்டன. தொடர்ந்து நாளை (மார்ச் 12) முதல் நீதிமன்றத்தில் செயல்பட்டு வந்த டிபன் உணவகமும் மூட இருப்பதாக நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.