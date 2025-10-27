ETV Bharat / state

கோயில் நகரமான கும்பகோணம் சாக்கடை நகரமாக மாறும் அவலம் - வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் வேதனை!

கும்பகோணத்தில் வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்பட்டதாக பொய் கணக்குகள் தயார் செய்து, பெரிய அளவிலான ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் விவகாரத்தில் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் மெத்தனமாக செயல்படுவதாகவும், இந்த நிலை தொடர்ந்தால் கோயில் நகரமான கும்பகோணம் சாக்கடை நகரமாக மாறும் எனவும் வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் வேதனையோடு தெரிவித்தார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் மாநகராட்சியில் உள்ள தேப்பெருமாநல்லூர் வாய்க்கால், பழவாத்தான் கட்டளை வாய்க்கால், உள்ளூர் வாய்க்கால், ஓலைப்பட்டினம் வாய்க்கால் ஆகியவற்றில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்ற வேண்டுமென சமூக ஆர்வலரும், வழக்கறிஞருமாக யானை ராஜேந்திரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அந்த வழக்கில் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளை அகற்றக் கோரி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்ட பகுதிகளை வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் இன்று நேரில் சென்று பார்வையிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நீதிமன்ற உத்தரவைக் காட்டி ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த சுமார் 700 ஏழை, எளிய குடும்பத்தினரின் குடிசை வீடுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. அதேவேளையில், பணபலம் மற்றும் அரசியல் பலம் கொண்ட 250 ஆக்கிரமிப்புகளை இதுவரை அரசு அகற்றவில்லை என்பது நேரில் வந்து பார்த்த பிறகு தான் தெரிகிறது.

வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், நீதிமன்றத்தில் ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்றிவிட்டதாக அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முழுக்க முழுக்க அரசுத்துறை அலுவலர்களின் மெத்தனம் மற்றும் அலட்சியப்போக்கே காரணம். மீதமுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாததன் விளைவுதான், கும்பகோணத்தில் இன்று பலநூறு ஏக்கர் சாகுபடி நெல், வாழை உள்ளிட்டவற்றில் மழைநீர் வடியாமல் அழுகி, மிகப்பெரிய அளவில் விவசாயிகளுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேபோல, வளையப்பேட்டை பகுதியிலும் நூற்றுக்கணக்கான மக்களின் குடியிருப்புகளும் மழைநீரால் சூழப்பட்டுள்ளன. வாய்க்கால்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை பாரபட்சம் பார்க்காமல் அகற்றாததே இவை அனைத்திற்கும் காரணம். இந்த நிலை தொடர்ந்தால், கும்பகோணம் கோயில் நகர் என்பது சாக்கடை நகராக மாறும் அவலம் ஏற்படும்” என்று அவர் வேதனையோடு தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: 110 கி.மீ. வேகத்தில் கரையை கடக்கும் ‘மோந்தா’ புயல்! எங்கே, எப்போது? முழு விவரம்!

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இதேபோல் திருவண்ணாமலையிலும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதில் அரசுத் துறை அலுவலர்கள் அலட்சியமாக செயல்பட்டு வருவது குறித்து நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அதன் பலனாக இன்று சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து அரசுத் துறை அலுவலர்களுக்கும் படிவம் 7 (Form 07) நோட்டீஸ் வழங்கி, அவர்கள் அனைவரும் வரும் 6ஆம் தேதி உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், இனியும் கும்பகோணத்தில் மாநகராட்சி, நீர்வளத் துறை உள்ளிட்ட அரசுத் துறையினர் அலட்சியமாக செயல்பட்டால், அவர்கள் மீது உயர்நீதிமன்றத்தில் ‘ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில்லை’ என விரைவில் முறையிடுவேன்.

குறிப்பாக, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வாயிலாக சிறப்புக் குழு அமைத்து ஆக்கிரமிப்புகள் முழுமையாக அகற்றப்படும் நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மெத்தனமாக செயல்பட்ட அரசுத் துறை அலுவலர்கள் மீது உரிய வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று முறையிடுவேன்.

தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது குற்றவியல் வழக்கும் தொடுக்க வேண்டும் எனவும் கோருவேன். ஏனென்றால் பல வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்பட்டதாக பொய் கணக்குகள் தயார் செய்து, பெரிய அளவிலான ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது" என்று யானை ராஜேந்திரன் பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டினார்.்

TAGGED:

வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன்
ENCROACHMENT ISSUE
ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம்
ADVOCATE ELEPHANT RAJENDRAN
KUMBAKONAM ENCROACHMENT ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.