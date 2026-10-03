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வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் உறுதி

வரும் 2027 பொங்கல் பண்டிகைக்குள், தேவையான மாவட்டங்களில் போக்சோ மற்றும் போதைப்பொருட்கள் தடுப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் எழுச்சி மாநாட்டில் நினைவு பரிசை பெற்றுக் கொள்ளும் சட்ட அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் எழுச்சி மாநாட்டில் நினைவு பரிசை பெற்றுக் கொள்ளும் சட்ட அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 10:55 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்று தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் உறுதி அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் எழுச்சி மாநாடு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம், ஈரோடு அருகே நடைபெற்றது. அதில், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவராக வழக்கறிஞர் கரூர். மாரப்பன், கெளரவ தலைவராக தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்கள் சங்க தலைவரும், மூத்த வழக்கறிஞருமான எஸ்.பிரபாகரன், பொதுச்செயலாளராக அய்யாவு ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டனர்.

இதில், தமிழ்நாடு, புதுவை பார் கவுன்சில் தலைவர் கதிரவன், துணைத்தலைவர் பாலமுருகன், அகில இந்திய பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் அமல்ராஜ் உள்ளிட்ட பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்களும் பங்கேற்றிருந்தனர்.

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இந்த மாநாட்டில், வழக்கறிஞர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்றி அமுல்படுத்த வேண்டும்; வழக்கறிஞர்கள் சேமநல நிதியை 10 லட்சம் ரூபாயில் இருந்து 25 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்; வழக்கறிஞர்கள் குடும்பத்திற்கான விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தைத் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்; தகுதியான வழக்கறிஞர்களுக்கு வீட்டு வசதி வாரியத்தால் உள்ள வீடுகள் ஒதுக்கி தரப்பட வேண்டும்; கீழமை நீதிமன்றங்களை அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

இந்த மாநாட்டில் பேசிய கூட்டமைப்பின் கெளரவத் தலைவரும், மூத்த வழக்கறிஞருமான எஸ். பிரபாகரன், வழக்கறிஞர்களுக்கான பாதுகாப்பு சட்டத்தை வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலேயே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். வழக்கறிஞர்களுக்கான சேம நல நிதியை உயர்த்துவது, அரசு மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் வழக்கறிஞர்களை இணைப்பது தொடர்பான தீர்மானத்தையும் வலியுறுத்தினார்.

இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசுகையில், "அரசியலைத் தாண்டி அரசாங்கத்திற்காகவும், வழக்கறிஞர்களுக்காகவும் நான் இங்கு வருகை தந்துள்ளேன். தவெக அரசின் ஆட்சி அமைந்த முதல் நாளில் இருந்து, வழக்கறிஞர்களின் பிரச்சனையை தீர்க்க உழைத்து வருகிறேன்.

வழக்கறிஞர்களின் அனைத்து பிரச்சனைகளை நான் அறிந்து வைத்திருக்கிறேன். முதலமைச்சரின் ஒப்புதலோடு விரைவில் வழக்கறிஞர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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வரும் 2027 பொங்கல் பண்டிகைக்குள், தேவையான மாவட்டங்களில் போக்சோ மற்றும் போதைப்பொருட்கள் தடுப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும். கீழமை நீதிமன்றங்களில் வழக்கறிஞர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் செய்துதர உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வழக்கறிஞர்கள் சேம நல நிதியை உயர்த்துவது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. வழக்கறிஞர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு கிடைக்க முதல்வரிடம் பேசி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதியளித்தார்.

TAGGED:

நிர்மல்குமார்
ADVOCATES PROTECTION ACT
வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்பு சட்டம்
NIRMAL KUMAR
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