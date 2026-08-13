பூர்வீக வீட்டை மார்க்சிஸ்ட் கட்சிக்கு தானமாக வழங்கிய தம்பதி! சென்னையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்
மார்க்சிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இதன் மதிப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக குறிப்பிடாமல், "தம்பதியரின் வாழ்நாள் பெருஞ்சொத்து" என்று மட்டும் குறிப்பிட்டு நன்றி தெரிவித்தார்.
Published : August 13, 2026 at 8:22 PM IST
சென்னை: பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்துடன் கூடிய வீட்டை வழக்கறிஞர் கோகுலகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜி.ஜெயந்தி ஆகியோர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு வழங்கினர்.
சென்னை திருவல்லிக்கேணி ஐஸ் ஹவுஸ், டாக்டர் நடேசன் சாலையை சேர்ந்தவர் வழக்கறிஞர் கோகுலகிருஷ்ணன். இவரது மனைவி ஜி.ஜெயந்தி. இவர்கள் இருவரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கொள்கைகளாலும், ஏழை எளிய மக்களுக்கான களப்பணிகளாலும் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள்.
இந்த நிலையில் பிடல் காஸ்ட்ரோவின் நூற்றாண்டு பிறந்த நாளையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்வில், நிலத்துடன் கூடிய குடியிருப்பு வீட்டை முழுமையாக கட்சிப் பணிகளுக்காகப் பத்திரப் பதிவு செய்து ஒப்படைத்தனர்.
தங்களின் வாழ்நாள் உழைப்பில் சேர்த்த சொத்து, ஒடுக்கப்பட்ட உழைக்கும் வர்க்கத்தின் போராட்டங்களுக்கும், மக்கள் நலப் பணிகளுக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கில் இதனை அவர்கள் செய்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய சென்னை மாவட்டச் செயலாளர் செல்வா விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "நிலத்துடன் கூடிய வீட்டை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு தானமாக வழங்குவதற்கான பத்திரத்தை கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகத்திடம் கோகுலகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜெயந்தி ஆகியோர் வழங்கினர். அவர்கள் இருவருக்கும் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் நன்றியும் பாராட்டும் தெரிவித்தார்" என கூறப்பட்டுள்ளது.
அப்போது தனிநபர் சொத்துச் சேர்க்கையை மட்டுமே பிரதானமாகக் கொண்டு இயங்கும் தற்கால சமூகச் சூழலில், கொள்கைக்காகவும் மக்கள் இயக்கத்திற்காகவும் தங்களது குடும்பச் சொத்தையே வழங்கிய தம்பதியின் இந்தச் செயல், சுயநலமற்ற அரசியலுக்கு மிகச்சிறந்த முன்மாதிரி என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் பாராட்டினார்.
தானமாகப் பெறப்பட்ட இந்த சொத்து முழுக்க முழுக்க உழைக்கும் மக்களின் உரிமைகளுக்கான போராட்டங்களை முன்னெடுக்கவும், கட்சியின் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டது.
சென்னை போன்ற பெருநகரங்களின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள நிலம் மற்றும் வீடுகளின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பின்படி, இந்தச் சொத்தின் மதிப்பு பல கோடி ரூபாய் இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது.
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ஆனால், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உள்கட்சி விதிகளின்படி, தியாக உணர்வோடு வழங்கப்படும் சொத்துக்களின் துல்லியமான பண மதிப்பை விளம்பரப்படுத்துவதில்லை. அதனால், மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இதன் மதிப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக குறிப்பிடாமல், "தம்பதியரின் வாழ்நாள் பெருஞ்சொத்து" என்று மட்டும் குறிப்பிட்டு நன்றி தெரிவித்தார்.