ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக பி.எஸ்.ராமன் ராஜினாமா

2024-ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக பி.எஸ்.ராமன் நியமிக்கப்பட்டார்.

பி.எஸ்.ராமன்
பி.எஸ்.ராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 12, 2026 at 9:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இருந்த மூத்த வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.ராமன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, அதிமுக ஆட்சியில் தலைமை வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்ட விஜய் நாராயண் ராஜினாமா செய்தார். அவரது ராஜினாமாவை தொடர்ந்து மூத்த வழக்கறிஞர் சண்முக சுந்தரத்தை அரசு தலைமை வழக்கறிஞராக நியமிக்க ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்தது.

தமிழக அரசின் பரிந்துரையை ஏற்ற அப்போதைய தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித், அரசின் புதிய தலைமை வழக்கறிஞராக சண்முக சுந்தரத்தை நியமிக்க 2021 மே மாதம் ஒப்புதல் வழங்கினார். இதையடுத்து, 2021-ம் ஆண்டு முதல் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் அரசின் சட்ட ஆலோசகராகவும், நீதிமன்றத்தில் அரசின் சார்பில் வழக்குகளை திறம்பட கையாண்டு வந்த சண்முக சுந்தரம், தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாகவும், தொடர்ந்து வழக்கறிஞராக பணியாற்றுவேன் என்றும் அறிவித்தார்.

சண்முக சுந்தரம் ராஜினாமா செய்ததையடுத்து மூத்த வழக்கறிஞர் பி.எஸ் ராமனை தலைமை வழக்கறிஞராக நியமிக்க ஆளுநருக்கு தமிழக அரசு பரிந்துரை செய்தது. அரசின் பரிந்துரையை ஏற்று தலைமை வழக்கறிஞர் நியமனத்துக்கு ஒப்புதல் வழங்கினார். இதையடுத்து 2024 ஜனவரி 11-ம் தேதி பி.எஸ் ராமன் தலைமை வழக்கறிஞராக பதவியேற்றார்.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: தலைமைச் செயலர் உத்தரவு

இந்நிலையில், பி.எஸ் ராமன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதற்கான கடிதத்தை தமிழக ஆளுநர் அர்லேகர் மற்றும் தலைமை செயலாளருக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாக அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

TAGGED:

AG PA RAMAN RESIGN
TAMIL NADU ADVOCATE GENERAL
பி எஸ் ராமன் ராஜிநாமா
தமிழக அரசு தலைமை வழக்கறிஞர்
ADVOCATE GENERAL P S RAMAN RESIGNS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.