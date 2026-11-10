தமிழகத்தில் உச்ச நீதிமன்ற கிளை; முதலமைச்சரின் கோரிக்கைக்கு வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் வரவேற்பு
உச்ச நீதிமன்றத்தின் கிளையை இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைப்பதன் மூலம் சாதாரண குடிமக்களுக்கு தடையன்றி நீதி கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும் என கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 10, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் உச்ச நீதிமன்ற கிளை அமைக்க வேண்டும் என்ற முதலமைச்சரின் கோரிக்கையை வரவேற்று தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் அதன் கெளரவ தலைவர் எஸ். பிரபாகரன் மற்றும் தலைவர் மாரப்பன் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "உச்ச நீதிமன்றத்தின் கிளை தமிழகத்தில் அமைக்க வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் விஜயின் கோரிக்கையை வரவேற்கிறோம்.
மேலும், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் வழக்காடிகளின் நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்து வரும் உச்ச நீதிமன்ற கிளையை தமிழகத்தில் அமைக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு வலியுறுத்தியுள்ளது உண்மையில் வரவேற்கத்தக்கது.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் சில காரணங்களால் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. கடந்த 1980-ஆம் ஆண்டு முதல் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், 1984-ஆம் ஆண்டு 95-வது சட்ட ஆணைய அறிக்கையும் இதனை பரிந்துரை செய்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் கிளையை இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைப்பதன் மூலம் சாதாரண குடிமக்களுக்கு தடையன்றி நீதி கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும். நீண்டகால கோரிக்கைகளுக்கு பின் 2009-ஆம் ஆண்டு சென்னையில் உச்ச நீதிமன்ற கிளை அமைக்கலாம் என்ற 229-வது சட்ட ஆணையத்தின் பரிந்துரையையும் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை.
இன்றைய சூழ்நிலையில் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் வழக்காடிகள் விரைவான நீதியை பெற உச்ச நீதிமன்றத்தின் கிளை அமைக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். முக்கியமாக, பொருளாதார நிலையில் குறைந்து இருக்கும் வழக்கறிஞர் போக்குவரத்து மற்றும் வழக்கு செலவு காரணமாக தென் மாநிலங்களில் இருந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக முடியாத நிலையில் தவிக்கின்றனர்.
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உச்ச நீதிமன்றத்தை சுற்றி 300 கி.மீட்டரில் உள்ள டெல்லி, பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலத்தில் இருந்து குறைவாகவே மேல்முறையீடுகள் செய்யப்படுகின்றன. தமிழகத்தில் இருந்து 1.1 சதவிகித மேல்முறையீடுகள் மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளது. 90 சதவிகிதம் பேரால் தூரம் காரணமாக உச்ச நீதிமன்றத்தை எளிதில் அணுக முடியவில்லை.
அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு 30-ன் படி உச்சநீதிமன்ற கிளையை வேறு இடத்தில் அமைக்க குடியரசுத்தலைவர் அனுமதி வழங்க அதிகாரம் உள்ளது என்பதை தமிழக முதலமைச்சர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். அதனால், தமிழக முதலமைச்சரின் கடிதத்தின் அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்ற கிளையை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.