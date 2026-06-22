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உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்கள் - காவலர்கள் மோதல் வழக்கு; 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முடித்து வைப்பு

தமிழக அரசு, பதிவுத்துறை, பார் கவுன்சில் மற்றும் வழக்கறிஞர் சங்கங்கள் ஆகியோர் வழக்கை முடித்து வைப்பதே சரியாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளதால் வழக்கு முடித்து வைக்கபd்படுகிறது என்று உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 6:17 PM IST

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சென்னை: சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் காவல் துறையினருக்கு இடையே நடந்த மோதல் வழக்கை, 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 'மறப்போம் மன்னிப்போம்' என்ற அடிப்படையில் முடித்து வைப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 19-ஆம் தேதி வழக்கு ஒன்றில் ஆஜராக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு வருகை தந்த ஜனதா கட்சித் தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி மீது வழக்கறிஞர்கள் சிலர் தாக்குதல் நடத்த முயன்றனர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய வழக்கறிஞர்களை கைது செய்தபோது காவல்துறைக்கும், வழக்கறிஞர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் கலவரமாக வெடித்தது.

இந்த மோதலில், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள், காவல் துறையினரால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டனர். உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டதுடன், நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காவல் நிலையமும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது.

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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்து வந்தது. நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் என தலைமை நீதிபதி அறிவுறுத்தியதன் பேரில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம் சுப்ரமணியம், ஜி.ஜெயச்சந்திரன், என். சதீஸ்குமார், ஜே.கே. இளந்திரையன், சி.குமரப்பன் ஆகியோரைக் கொண்ட 5 நீதிபதிகள் சிறப்பு அமர்வில் இந்த வழக்கு இன்று(ஜூன் 22) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், "நீண்டகாலமாக இந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இனிமேலும் இந்த வழக்கை நடத்தி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அதனால் வழக்கை முடித்து வைக்கலாம்" என தெரிவித்தார்.

பார் கவுன்சில் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தேவையில்லாமல் 17 ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கை வைத்திருப்பதால் எந்த உபயோகமும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.

உயர்நீதிமன்ற பதிவுத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தற்போது எந்த வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை. மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படை வருகைக்கு முன் நீதிமன்ற பணிகளுக்கு சிலர் இடையூறு ஏற்படுத்தினர். தற்போது நிலைமை மாறியுள்ளது. கலவரத்துக்குப் பின் வேறு எந்த வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்படவில்லை" என தெரிவித்தார்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என நீதிமன்றம் விரும்பியது. சுமார் 17 ஆண்டுகளாக வழக்கு நிலைவையில் உள்ளது போதும் ஏன் இன்னும் விசாரணை செய்யப்படவில்லை.

சுப்பிரமணியன் சுவாமி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வேறு யார் மீதாவது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா? என எந்த விவரங்களும் இல்லை. இரு வழக்குகள் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன? ஏன் கலவரம் தொடர்பாக எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை.

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இனிமேல் இந்த வழக்கில் புதிதாக எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க போவதில்லை. வழக்குகளின் நிலை என்ன என்பதை மட்டுமே அறிந்து கொள்ள நீதிமன்றம் விரும்பியது. தலைமை நீதிபதி அறிவுறுத்தலின்படி வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டது.

ஆனால் தமிழக அரசு, பதிவுத்துறை, பார் கவுன்சில் மற்றும் வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் உள்ளிட்டோர் தரப்பில் வழக்கை முடித்து வைப்பதே சரியாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளனர். அதனால், 'மறப்போம் மன்னிப்போம்' என்ற அடிப்படையில் வழக்கு முடித்து வைக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

ADVOCATE AND POLICE CLASH
MADRAS HIGH COURT
வழக்கறிஞர்கள் காவலர்கள் மோதல்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
POLICE ADVOCATE CASE CLOSED

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