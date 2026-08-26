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குண்டர் தடுப்பு சட்ட அறிவுரைக் கழகங்கள்: புதிய தலைவர், உறுப்பினர்களை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவு

குண்டர் சட்டம், தேசிய பாதுகாப்பு சட்டங்களின் கீழ் தண்டனை பெறுபவர்கள், உண்மையிலேயே இந்த தண்டனைக்கு தகுதியானவர்களா, அதற்கான முகாந்திரம் உள்ளதா என்பதை ஆராயும் அமைப்பே அறிவுரைக் கழகம் ஆகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 8:41 PM IST

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சென்னை: குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை பெறுவோரின் சிறைவாச உத்தரவுகளை ஆய்வு செய்யும் அறிவுரைக் கழகங்களுக்கு புதிய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கொலை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்களில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடும் நபர்களை அதிகபட்சம் ஒரு வருடம் சிறையில் அடைக்க வழிவகை செய்யும் சட்டமே குண்டர் சட்டம் எனப்படுகிறது.

இது தடுப்பு காவல் சட்டம் என்பதால், இதற்கு கீழ் கைது செய்யப்படுபவர்கள் நீதிமன்றங்களில் ஜாமீன் கோர முடியாது.

எனவே, இதுபோன்ற குண்டர் சட்டம், தேசிய பாதுகாப்பு சட்டங்களின் கீழ் தண்டனை பெறுபவர்கள், உண்மையிலேயே இந்த தண்டனைக்கு தகுதியானவர்களா, அதற்கான முகாந்திரம் உள்ளதா என்பதை ஆராய அறிவுரைக் கழகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

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சென்னை, மதுரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அறிவுரைக் கழகங்கள், சம்பந்தப்பட்ட கைதிகள் மீது தடுப்புக் காவல் சட்டங்கள் முறையாக பயன்படுத்தப்பட்டதா? எந்த அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்பட்டது? அதன் நோக்கம் என்ன? என ஆய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் அரசுக்கு அறிக்கை அளிக்கும்.

இதன் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட கைதிகள் மீதான தடுப்புச் சட்டத்தை தொடர்வது குறித்தும், ரத்து செய்வது குறித்தும் அரசு முடிவு செய்யும்.

இந்நிலையில், இந்த அறிவுரைக் கழகங்களின் தலைவர் மற்றும் உறிப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை மாற்றியமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

அதன்படி, சென்னையில் உள்ள அறிவுரைக் கழகத்தின் புதிய தலைவராக ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வி.பாரதிதாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

உறுப்பினர்களாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் பி.கலையரசன், வி.பார்த்திபன் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதேபோல, மதுரை அறிவுரைக் கழக தலைவராக ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கே.கல்யாண சுந்தரமும், உறுப்பினர்களாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் என்.ஆதிநாதன், ஜி.இளங்கோவன் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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குண்டர் சட்டம்
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