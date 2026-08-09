ETV Bharat / state

மோசமான வானிலை- தாம்பரம் விமானப் படைத் தளத்தில் தரையிறங்கிய அமித் ஷா ஹெலிகாப்டர்

மோசமான வானிலை காரணமாக இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 5:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மோசமான வானிலை காரணமாக, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பயணித்த ஹெலிகாப்டர் தாம்பரம் விமானப்படைத் தளத்தில் தரையிறங்கியது.

பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, நேற்று (ஆக.08) மாலை தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார். பின்னர் அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருவண்ணாமலைக்கு சென்ற அவர், கிரிவலப் பாதையில் உள்ள ரமண ஆசிரமத்துக்கு சென்று, அங்கு நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்றார். பின்னர் அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருவண்ணாமலையில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு சென்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை துணை நிலை ஆளுநர் கைலாசநாதன், முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, சபாநாயகர் அன்பழகன், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர். பின்னர் ஆளுநர் மாளிகையிலேயே அமித் ஷா தங்கினார்.

வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள்
வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (ஆக.09) காலை புதுச்சேரியில் கோரிமேடு காவலர் மைதானத்தில் குடியரசுத் தலைவரின் வண்ணக்கொடி விருது வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, குடியரசுத் தலைவரின் வண்ணக்கொடியை புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு வழங்கினார். அத்துடன், தேசியக்கொடி பேரணியையும் தொடங்கி வைத்தார். புதுச்சேரி நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு பிற்பகலில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீண்டும் சென்னைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.

இதனிடையே, சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று (ஆக.09) பிற்பகல் முதல் கனமழை பெய்து வருவதாலும், மோசமான வானிலை நிலவியதாலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பயணித்த ஹெலிகாப்டர், தாம்பரம் விமானப்படைத் தளத்தில் தரையிறங்கியது. பின்னர், அங்கிருந்து கார் மூலம் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த அவர், சுமார் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக தனி விமானம் மூலம் மீண்டும் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.

வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள்
வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதேபோல், அந்தமான், டெல்லி, கோவா, ஹைதராபாத், திருச்சி, கொச்சின் ஆகிய நகரங்களில் இருந்து சென்னை நோக்கி வந்த விமானங்கள், பலத்த காற்று மற்றும் மழை காரணமாக வானில் வட்டமடித்து வருகின்றன. மேலும், சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய விமானங்களும் தாமதமாகியுள்ளன. இதனால் விமான பயணிகள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.

தற்போது சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம், பல்லாவரம், திரிசூலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த சூறைக்காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில மோசடி விவகாரம் - அறநிலையத் துறை அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்

TAGGED:

அமித்ஷா ஹெலிகாப்டர்
மோசமான வானிலை
தாம்பரம் விமானப் படை
CHENNAI HEAVY RAINS
CHENNAI AIRPORT FLIGHTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.