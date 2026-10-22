நவம்பர் மாத மகளிர் உரிமைத்தொகை தீபாவளிக்கு முன்பே கிடைக்குமா? - தமிழக அரசு சொல்வது இதுதான்
மகளிர் உரிமைத் தொகையை ரூ.1,000-ல் இருந்து ரூ.2,500-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் பெண்களிடையே தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது.
Published : October 22, 2026 at 7:23 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் 1,000 ரூபாய், நவம்பர் மாதத்தின் முதல் வாரத்திலேயே பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலின்போது, குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டில் தகுதியுள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டம், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினால் தொடங்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 1.31 கோடி பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். வழக்கமாக ஒவ்வொரு மாதமும் 15-ஆம் தேதி பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் உரிமைத்தொகை நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகையாக ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்றி, மகாராஷ்டிராவில் ரூ.1,500, மத்தியப் பிரதேசத்தில் ரூ.1,500, கர்நாடகாவில் ரூ.2,000 என பெண்களுக்கான நிதியுதவித் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. டெல்லி, ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் உரிமைத்தொகையாக மாதம் ரூ.2,500 வழங்கப்படுகிறது.
தீபாவளிக்கு முன்பாக உரிமைத்தொகை கிடைக்குமா?
இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் 8-ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளதால், நவம்பர் மாதத்திற்கான உரிமைத் தொகையை வழக்கமான தேதிக்கு முன்பாகவே வழங்க வேண்டும் என பயனாளிகள் தரப்பில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கான அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவது உள்ளிட்ட குடும்பச் செலவுகளுக்கு இந்தத் உரிமைத் தொகை உதவியாக இருக்கும் என்பதால், முன்கூட்டியே பணம் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவுகிறது.
இதற்கிடையே, நவம்பர் மாத உரிமைத்தொகை தீபாவளிக்கு முன்பாகவே வழங்கப்பட உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. இதன் உண்மைத்தன்மை குறித்து 'ஈடிவி பாரத்' நிருபர், அரசு தரப்பில் தொடர்புகொண்டு கேட்டபோது, "நவம்பர் மாத உரிமைத்தொகை, தீபாவளிக்கு முன்பாக வழங்கப்படும் என்ற தகவல் உண்மையில்லை" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், "இதுதொடர்பாக அரசுத் தரப்பில் தற்போது எந்தவிதமான பரிசீலனையும் நடைபெறவில்லை" என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2,500 ஆக உயருமா?
மகளிர் உரிமைத் தொகையை ரூ.1,000-இல் இருந்து ரூ.2,500-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் மகளிர் மத்தியில் தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது. இருப்பினும், தொகை உயர்வு தொடர்பாகவும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகாத நிலையில், தற்போதைக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 வழங்கும் நடைமுறையே தொடர்கிறது.
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தீபாவளிக்கு முன்பாக நவம்பர் மாத உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு அரசு தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், முன்கூட்டியே பணம் கிடைக்கும் எனப் பரவும் தகவல்களை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை உறுதியாகக் கருத முடியாது.