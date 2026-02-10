ETV Bharat / state

துறைரீதியான விசாரணைக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் - பல்வீர் சிங் ஐபிஎஸ் நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தில் மனு

எனக்கு எதிராக விசாரணை நடத்திய அதிகாரியே, தற்போது குற்றக் குறிப்பாணையை பிறப்பித்துள்ளார் என ஐபிஎஸ் அதிகாரி பல்வீச் சிங் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஐபிஎஸ் அதிகாரி பல்வீர் சிங் - கோப்புப்படம்
ஐபிஎஸ் அதிகாரி பல்வீர் சிங் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 10, 2026 at 1:49 PM IST

சென்னை: கைது செய்யப்பட்டவர்களின் பற்களை பிடுங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்கு ஏற்கெனவே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், துறை ரீதியான விசாரணைக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் பல்வீர் சிங், மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் காவல் நிலைய உட்கோட்டத்தில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றிய ஐபிஎஸ் அதிகாரி பல்வீர் சிங், குற்ற வழக்கு ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் பற்களைப் பிடுங்கியதாக புகார் எழுந்தது.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட நான்கு வழக்குகள் சி.பி.சி.ஐ.டி விசாரணைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டன. இந்த வழக்குகளின் விசாரணைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு இடைக்கால தடை விதித்தது.

இந்த நிலையில், பல்வீர் சிங்குக்கு எதிரான புகார் குறித்து விசாரித்த மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி அமுதா தலைமையிலான உயர்மட்ட குழு, அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் உண்மை என அறிக்கை அளித்திருந்தது. இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், பல்வீர் சிங்குக்கு எதிராக துறை ரீதியான விசாரணை நடத்த குற்றக் குறிப்பாணை அனுப்பப்பட்டது.

ஐபிஎஸ் அதிகாரி பல்வீர் சிங் தாக்கல் செய்த மனு
ஐபிஎஸ் அதிகாரி பல்வீர் சிங் தாக்கல் செய்த மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த குற்றக் குறிப்பாணையை ரத்து செய்யக் கோரியும், அதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் தற்போது ஈரோடு சிறப்பு அதிரடிப்படை உதவி கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றும் பல்வீர் சிங், மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தின் சென்னை அமர்வில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், தனக்கு எதிராக விசாரணை நடத்திய அதிகாரியே, தற்போது குற்றக் குறிப்பாணையை பிறப்பித்துள்ளார். தனக்கு எதிரான நான்கு குற்ற வழக்குகளின் விசாரணைக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தடை விதித்துள்ள நிலையில், துறை ரீதியான விசாரணை காரணமாக பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட பணி பலன்கள் பாதிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயம், மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை மார்ச் 23 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தது.

