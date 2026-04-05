அதிமுகவின் 25% வாக்குகள் தவெகவிற்கு வந்துவிட்டது - ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனை மாநில அரசியலுக்கு வரவிடாமல் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாக ஆதவ் அர்ஜுனா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி
ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 4:50 PM IST

சென்னை: அதிமுகவில் இருந்த 25% வாக்குகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஏற்கனவே வந்துவிட்டதாக தவெகவின் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை வில்லிவாக்கம், சிட்கோ நகரில் இன்று (ஏப்ரல் 05) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளரும், வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் வேட்பாளருமான ஆதவ் அர்ஜுனா, "சொந்த தங்கைக்கு துரோகம் செய்து தனது மருமகனை ராஜ்யசபா உறுப்பினராக மாற்றவும், தனது மகனை முதலமைச்சராக உட்கார வைக்கவும், முதலமைச்சர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். கனிமொழி மற்றும் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகனை ஒதுக்கிவிட்டார்கள். உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் சபரீசன் சொல்லக்கூடிய வேட்பாளர்களை மட்டுமே தேர்தலில் போட்டியிட வைத்துள்ளனர். திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் நூற்றாண்டு காலக் கட்சியாக இருந்தாலும் வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்யாமல் உள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வேட்பாளர்களே இல்லை எனக் கூறினார்கள். ஆனால் நேற்று வரை 185 பேர் தங்களது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர். காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் உண்மை விசுவாசிகளான ஜோதிமணி மற்றும் மாணிக்கம் தாகூர் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளனர். திமுகவுடன் யார் சேர்ந்தார்களோ அவர்கள் அழிந்துள்ளனர். அதற்கு உதாரணமாக வைகோ தலைமையிலான மதிமுக கட்சியின் வேட்பாளர்கள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர். அப்படி போட்டியிட வைப்பதற்கான நோக்கம் என்ன?

பீகார் மாநிலத்தில் நிதிஷ்குமாரின் கட்சியை ஒழித்து பாஜக எப்படி அங்கு ஆட்சியை கைப்பற்றினார்களோ, அதேபோல் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் தமிழ்நாட்டில் அதை கூட்டணிக் கட்சிகளிடம் செய்து வருகிறார். மதிமுக முதலில் மூன்று தொகுதிகளில் திமுக சின்னத்திலும், ஒரு தொகுதியில் மதிமுக சின்னத்திலும் போட்டியிடும் எனக் கூறியிருந்தனர். ஆனால் தற்போது நான்கு தொகுதிகளிலும் திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட முடிவுச் செய்துள்ளனர்.

மதிமுகவில் வைகோவிற்கு ஒரு நிலைப்பாடு, அவரது மகன் துரை வைகோவிற்கு ஒரு நிலைப்பாடு உள்ளது. திமுக தீய சக்தி ஒழிய வேண்டும் என்பது விஜயகாந்த்தின் கோட்பாடாக இருந்தாலும், கால சூழ்நிலையில் தேமுதிக இன்று திமுகவுடன் இணைந்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது. விஜயகாந்தின் ஆன்மா சாந்தி அடையாது. விருதுநகரில் போட்டியிடும் விஜய பிரபாகரனுக்கும் திமுக கூட்டணியில் உடன்பாடு இல்லை என்ற தகவலும் உள்ளது.

திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி சேரக்கூடாது என தொண்டர்கள் கூறியிருந்த நிலையில், காங்கிரஸ் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது. திருமாவளவன் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு மக்களுக்காக மாநில அரசியலுக்கு வருவேன் என கூறியிருந்தார். விசிக கட்சியில் திமுக ஆதரவாளர்களுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்காமல், புதிய நிர்வாகிகளுக்கு சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினருக்கு அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு தொகுதி குறைத்து போட்டியிட வைத்துள்ளனர். எங்கெல்லாம் ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக இருக்கிறார்களோ, அங்கெல்லாம் அண்ணா மற்றும் பெரியார் குரல் கொடுத்தது போன்று நாங்களும் குரல் கொடுப்போம்.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்காக மட்டுமே திருமாவளவனை மாநில அரசியலுக்கு வரவிடாமல் அழுத்தம் கொடுத்துள்ளனர். உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் சபரீசன் தனிப்பட்ட முறையில் பேசி அழுத்தம் கொடுத்து பின்வாங்க வைத்துள்ளனர். மொத்த குடும்பமும் பேசியதால் திருமாவளவன் மாநில அரசியலில் இருந்து பின்வாங்கியுள்ளார். இளையபெருமாள் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது. அவரது மகன் காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ளதாகவும், காங்கிரஸ் சார்பில் விருப்ப மனு கொடுத்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார். ஆனால் இளையபெருமாளின் மகனுக்கு விசிக சார்பில் சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக யார் இருந்தாலும் நாடாளுமன்றத்திற்கு சீட்டு வழங்கி அனுப்பிவிடுவார்கள். மூத்த அமைச்சர்களின் மகன்களுக்கும் அப்படியே செய்துள்ளனர். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கூட்டணிக்காகக் குழு அமைத்து யாருடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை. வில்லிவாக்கத்தில் ஓட்டுக்காக நான் பணம் வழங்கமாட்டேன். ஆனால் திமுக பணம் வழங்கி வருகிறது. வரும் ஏப்ரல் 21- ஆம் தேதி வரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடர்பான தகவல்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும். அதிமுகவில் இருந்த 25% வாக்குகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஏற்கனவே வந்துவிட்டது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

